Debatte um Corona-Impfung in Apotheken entbrannte erneut

Die Corona-Zahlen steigen wieder und viele Menschen wollen sich eine neuerliche Schutzimpfung holen. Der an die neue Virusmutation angepasste Impfstoff ist Anfang der Woche in den Ordinationen in Niederösterreich angekommen. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) bemerkte unlängst jedoch, dass das Impfen im niedergelassenen Bereich zu langsam laufe, und entzündete die alte Debatte erneut: Die Apotheken könnten zusätzlich zu den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten Corona-Impfungen anbieten, meinte er.

In den Apotheken rührt man naturgemäß die Werbetrommel für diesen Vorschlag und betont die Vorteile von Impfungen in Apotheken: 2.000 speziell und umfassend fortgebildete Apothekerinnen und Apotheker stehen in rund 1.000 Apotheken bereit, um Impfungen anzubieten, informiert die NÖ-Apothekerkammer. Sie würden einen niederschwelligen, serviceorientierten und unkomplizierten Zugang zu Impfungen bieten und könnten auch Menschen erreichen, die von den Impfungen bisher keinen Gebrauch gemacht hätten.

Die NÖ-Ärztekammer erteilt dem Vorschlag hingegen erneut eine Absage. Ärztekammer-NÖ-Präsident Harald Schlögel betont, dass Impfen mehr als nur ein Stich sei – zu dem auch ärztliche Aufklärung, Nachbetreuung sowie in Notfällen eine unverzügliche ärztliche Therapie gehören.

340 Ordinationen impfen auch Menschen, die dort sonst nicht behandelt werden

Lange Wartezeiten oder Termin-Schwierigkeiten sieht man bei der NÖ-Ärztekammer außerdem keine. Nahezu alle 780 hausärztlichen Ordinationen in Niederösterreich bieten Covid-19-Impfungen an, betont Schlögel. Für Menschen, deren Hausarzt beziehungsweise Hausärztin keine Impfung anbietet, stehen 340 Ordinationen zur Verfügung, die auch Patientinnen und Patienten impfen, die dort sonst nicht behandelt werden. „Impftermine werden ausreichend vergeben, allerdings gibt es den Impfstoff erst seit wenigen Tagen. Davor Impftermine zu vergeben, wäre nicht praktikabel gewesen, da die Ärztinnen und Ärzte nicht exakt wussten, wann der bestellte Impfstoff geliefert wird“, erklärt der Ärztekammer-Präsident.

Sehr wohl Probleme habe es laut Schlögel in den vergangenen Tagen jedoch bei der Bestellung des Impfstoffes gegeben. „Einige Ärztinnen und Ärzte haben berichtet, dass sie Impfstoff nachbestellen wollten, weil sie die erste Lieferung bereits verimpft hatten, und die Website nicht funktioniert hat“, berichtet er.