180 Jugendliche aus NÖ bekamen kostenlose Interrail-Tickets

180 Jugendliche aus Niederösterreich dürfen sich über gratis Interrail-Tickets freuen. Sie haben bei der achten Bewerbungsrunde der beliebten Initiative DiscoverEU die Zusage von der Europäischen Kommission erhalten. Damit haben sie nun die Möglichkeit, die EU 30 Tage lang kostenfrei mit dem Zug zu bereisen - und zwar im Zeitraum vom 15. Juni 2023 bis zum 30. September 2024. Für die Gewinnerinnen und Gewinner gibt es durch die DiscoverEU-Jugendkarte außerdem Ermäßigungen für Kulturbesuche, Lernaktivitäten sowie Sport.

„Jungen Menschen die Chance zu geben, alle Länder der Europäischen Union per Bahn völlig kostenfrei zu bereisen, ist großartig. Jugendliche leben so die europäische Identität und lernen unsere europäischen Werte kennen und schätzen“, sagt Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) über die Aktion.

Seit 2018 wurden mehr als 1.000 Tickets nach Niederösterreich vergeben

Zu den Gewinnerinnen gehört Florentina Harather aus dem südlichen Niederösterreich: „Ich habe über die Initiative von meiner Schule erfahren und war schon letztes Jahr von der Idee sehr begeistert, da vor allem viele junge Menschen nach der Matura auf Reisen gehen wollen, um neue Menschen und Kulturen kennenzulernen. Die Initiative erleichtert den Einstieg und ist auch eine finanzielle Hilfe, die ich mit großer Begeisterung in Anspruch nehmen möchte“, sagt Harather, die in den Norden reisen wird.

DiscoverEU ist eine Initiative der Europäischen Union und ermöglicht jungen Menschen, Europa kostenfrei mit dem Zug kennenzulernen. Im März dieses Jahres hat die achte Bewerbungsrunde stattgefunden. In Österreich haben sich 3.297 junge Erwachsene beworben, 705 von ihnen erhielten Interrail-Tickets, wobei 180 davon in dieser Bewerbungsrunde nach Niederösterreich gingen.

„Für Niederösterreich hat die EU-Aktion einen tollen Mehrwert, denn seit der Gründung der Initiative im Sommer 2018 konnte die Europäische Kommission in den insgesamt acht Bewerbungsrunden bereits 1.010 Interrail-Tickets an Jugendliche aus Niederösterreich vergeben. Die Idee Europa per Bahn zu bereisen ist bei vielen jungen Menschen verankert. Diese Aktion macht es möglich, die Idee mit Leben zu erfüllen“, freut sich Mikl-Leitner.