Kinderbetreuung in NÖ soll in Zukunft im Wohnbau mitgeplant werden

Die Kinderbetreuung soll bei der Planung des gemeinnützigen Wohnbaus in Zukunft eine Rolle spielen, das schlägt NÖAAB-Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister vor. Interessiert an der Idee zeigt sich Manfred Damberger, Sprecher der ARGE Wohnen Niederösterreich.

In der Landtagssitzung am 17. November beschlossen ÖVP, SPÖ, Grüne und NEOS das neue Kinderbetreuungspaket, wie die NÖN bereits berichtete. In den kommenden fünf Jahren sollen 750 Millionen Euro investiert werden, um unter anderem den 2-jährigen Kindern den Eintritt in den Kindergarten zu ermöglichen und die Vormittagsbetreuung für Jüngere kostenlos anzubieten.

Kürzere Wege und weniger versiegelte Flächen

Betreuungsmöglichkeiten soll es künftig auch in gemeinnützigen Wohnbauten geben. Das bringt mehrere Vorteile für Eltern. Befindet sich ein Kindergarten direkt im eigenen Wohnhaus oder in der Wohnhausanlage, legen Eltern und Kinder kurze Wege zurück und sparen dabei Zeit und schonen die Umwelt. NÖAAB-Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister schweben bereits Pläne zur Umsetzung dieser Idee vor. „So sollen in einem ersten Schritt ungenützte, bestehende Flächen gemeinnütziger Wohnbauträger für Kinderbetreuung genutzt werden können. In einem weiteren Schritt sollen gemeinnützige Wohnbauträger schon bei der Planung von Wohnbauten die Kinderbetreuung mitdenken“, sagt Teschl-Hofmeister.

Oft ziehen in neue Wohnhausanlagen viele junge Paare ein, die in den kommenden Jahren Kinder bekommen. Innerhalb einiger Jahre entstehe dann lokal ein Bedarf an Kinderbetreuung. „Damit wird die Betreuung besonders flexibel, sobald der Bedarf vorhanden ist, kann es eine Betreuungsgruppe im selben Wohnhaus geben. Damit werden auch weniger Flächen versiegelt, da die Gemeinde und das Land weniger Kindergärten bauen müssen“, so ARGE Wohnen NÖ Sprecher Manfred Damberger.

Wenn der Bedarf innerhalb eines Wohnhauses nicht mehr vorhanden ist, könne man die Flächen für Kinder außerhalb des Wohnhauses nutzen oder als Wohnung wieder vermieten. Schon bald soll es erste konkrete Projekte geben, kündigte Teschl-Hofmeister an.