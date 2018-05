Fünf Sozialversicherungsträger statt 21 sollen es werden. Das hat die Regierung am Mittwoch beschlossen. Insgesamt eine Milliarde Euro an Einsparungen soll es bis 2023 geben, 80 Prozent weniger Funktionäre, 30 statt 90 Verwaltungsgremien und fünf statt 21 Generaldirektoren. Einsparungen in der IT und im Einkauf. Und: keine Nachbesetzung bei freien Stellen durch Pensionierung.

Seit Wochen sorgen die Pläne für Kritik. NÖGKK-Obmann Gerhard Hutter etwa fürchtet, dass weniger Personal zu weniger Außenstellen, längerer Bearbeitung von Wahlarztabrechnungen usw. führen wird. Und: Er kritisiert, dass die Arbeitnehmervertreter künftig ihre Mehrheit in den Gremien verlieren sollen. „Die Arbeitgeber haben keinen einzigen Versicherten in den Gebietskrankenkassen, steuern bestenfalls 30 Prozent zum Beitragsaufkommen in den Sozialversicherungen bei und sollen jetzt 50 Prozent der Mitsprache bekommen“, so SPNÖ-Landesparteivorsitzender Franz Schnabl, der fragt, wer dann ihre Interessen vertreten soll. Er befürchtet Leistungseinschränkungen und Selbstbehalte.

Ebner: Für mehr Kassenärzte

Für VPNÖ-Geschäftsführer Bernhard Ebner steckt hinter der Kritik vonseiten der SP nur eines: „Es geht einzig und allein um Posten und Pfründe.“ Posten für SP-Funktionäre, die durch die Reform-Pläne bedroht wären. Immerhin hätten etwa drei der vier Direktoren der NÖGKK SP-Hintergrund. Seiner Ansicht nach solle man außerdem die Reform zum Anlass nehmen, sich die Situation der Ärzte anzusehen. „Die Zahl der Kassenstellen ist zu niedrig.“ Und: „Die NÖGKK schafft es nicht, Kassenstellen zu besetzen“, so Ebner, der auf die Initiative Landarzt verweist, bei der Spitalsärzte bei lange unbesetzten Kassenstellen einspringen.

„Die Kassenarztdichte ist im Vergleich zum Bundesdurchschnitt überdurchschnittlich“, entgegnet NÖGKK-Generaldirektor Jan Pazourek. Bei einer Zentralisierung und Einebnung auf den Bundesschnitt würde NÖ viele Ärzte verlieren. Zudem sei die Landarztgarantie nur durch eine Vereinbarung von NÖGKK und NÖ Ärztekammer möglich, speziell für NÖ.

SPNÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar: „Das von Schwarz-Blau in Aussicht gestellte Sparvolumen von einer Milliarde Euro ist höher als die gesamten Verwaltungskosten der Gebietskrankenkassen.“ Er glaubt, dass das Serviceangebot in den Regionen reduziert wird.