„Das Angebot wird durch 25 PCR-Gurgelautomaten erweitert“, kündigen Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) an.

Bei den Automaten werde man einen Test erhalten, den man anschließend direkt vor Ort oder zuhause machen und dann wieder beim Automaten abgegeben kann. Das Ergebnis kommt dann wie gewohnt per SMS. Die Standorte der Automaten werden zurzeit noch ausgearbeitet. Der Start der neuen PCR-Testmöglichkeit in NÖ soll in den nächsten Wochen erfolgen.

Insgesamt wurden hierzulande bereits 14,4 Millionen Covid-Tests durchgeführt. In den Teststraßen der Gemeinden hat der Andrang zuletzt jedoch stark nachgelassen.