Debatte um Heizkosten-Hilfe

Einige hundert Euro mehr als im Vorjahr müssen durchschnittliche NÖ-Haushalte heuer für das Heizen bezahlen. Die Preise sind stark gestiegen. Bei der Arbeiterkammer (AKNÖ) lässt das die Telefone glühen. Über 800 Anfragen gingen dort im Dezember und Jänner zum Thema Heizkosten ein. Im Februar liegt der Wert, laut Energie-Experte Robert Staudinger, wieder in dem Bereich.

Die meisten Anfragen drehen sich um den Heizkostenzuschuss. Das ist eine einmalige Unterstützungsleistung für Menschen mit geringem Einkommen. Die Höhe der Hilfe variiert von Bundesland zu Bundesland. Über die Frage, ob die Unterstützungsleistung in NÖ ausreicht, entflammte nun eine politische Debatte.

Wenn die Kohle ausgeht

In Niederösterreich wurde der Heizkostenzuschuss im Oktober von der Landesregierung um 10 auf 150 Euro erhöht. Das Land liegt damit im österreichweiten Vergleich am unteren Ende. Am stärksten greift man in Vorarlberg Menschen mit wenig Geld unter die Arme. Hier liegt der Heizkostenzuschuss bei 270 Euro, gefolgt von Tirol mit 250 Euro.

Beantragen können die Förderung in NÖ Alleinstehende mit bis zu 1.030 Euro Brutto-Einkommen oder Paare, die zusammen nicht mehr als 1.625 Euro haben. Sozialhilfe-Bezieher erhalten sie automatisch.

Neben der Hilfe des Landes gewähren einige Gemeinden eigene Förderungen für das Heizen. In St. Pölten gibt es zum Beispiel 250 Euro Heizkostenzuschuss von der Stadt, in Wiener Neustadt 150 Euro – allerdings nur für Menschen, die beim Zuschuss des Landes nicht bezugsberechtigt sind. Bedürftige Amstettner bekommen 120 Euro, in Waidhofen an der Thaya sind es 75.

Änderungen auch bei Beantragung gefordert

Der Beschluss zur Erhöhung des Landes-Heizkostenzuschusses auf 150 Euro wurde in der Landesregierung einstimmig gefasst. Die FPÖ fordert nun aber eine Verdoppelung auf 300 Euro. „In NÖ darf niemand frieren, nur weil man sich das Heizen nicht leisten kann“, sagt Landesparteiobmann Udo Landbauer.

Udo Landbauer fordert eine Verdoppelung des Zuschusses. Foto: FPÖ

Im Büro von SPÖ-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig wird betont, dass die SPÖ schon bei der Erhöhung eine Evaluierung gefordert habe. Mittlerweile zeige sich, dass die 150 Euro nicht ausreichen. Die Sozialdemokraten wollen zudem einen umfassenderen Teuerungsausgleich.

Ulrike Königsberger-Ludwig: „150 Euro reichen nicht aus.“ Foto: SPÖ

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) verweist auf den Teuerungsausgleich des Bundes und betont, dass Maßnahmen zur Abfederung der Teuerung laufend evaluiert werden.

Beim Armutsnetzwerk und der AKNÖ sieht man nicht nur die Höhe des Zuschusses und der Einkommensgrenzen als zu gering. Auch die Antragstellung sollte überarbeitet werden, heißt es. AKNÖ-Mitarbeiter beobachten, wie Staudinger erklärt, dass sich viele Menschen gerade in kleinen Orten nicht trauen, den Zuschuss zu beantragen. Das Nachweisen der Bedürftigkeit sei mit Scham verbunden.