Die neu gewählte Spitze der SJ, Landesvorsitzende Melanie Zvonik und Landessekretärin Jana Pasch, werden den Fokus ihrer Arbeit auf diese Aspekte legen. Die beiden Vorstandsvorsitzenden wurden mit 97 und 98 Prozent in ihrem Amt deutlich bestätigt.

Die Vorsitzende Melanie Zvonik richtete klare Worte zum Thema Umweltschutz an die Teilnehmer der Konferenz. „Wir können die Klimakatastrophe nicht abwenden in dem wir weiter machen wie bisher“, meinte die aus Scheibbs stammende Vorstandsvorsitzende. „Wir brauchen jetzt Investitionen in den öffentlichen Verkehr, wir brauchen ein Steuerkonzept, dass die zur Kassa bittet, die hauptverantwortlich sind für die Krise und wir müssen weg von dem Gedanken, dass wir durch etwas mehr Radfahren den Planeten retten können.“ Alleine durch einen Systemwandel wäre die Überlebenssicherung nicht möglich.

Sozialistische Jugend Teilnehmer der SJ-Landeskonferenz

„Wir sind breit aufgestellt und motiviert, weiterhin und noch stärker und lauter für die Interessen der Jugendlichen einzutreten“, zeigte sich die aus Baden stammenden Landessekretärin Jana Pasch motiviert für die nächsten zwei Jahre ihrer Amtsperiode. „Besonders freue ich mich darauf, meinen politischen Fokus auf Integrations- und Migrationspolitik zu legen, wie zum Beispiel unsere Forderung nach dem ‚Wahlrecht für Alle‘.“

Beide sind sich einig, dass der Druck gegen rechte Politik durch die SJ in den nächsten zwei Jahren hoch gehalten werden müsse. Sie wollen weiterhin für Menschen einstehen, die ihre Hilfe benötigen und sich auch in Umwelt-Fragen engagieren. „Und wir werden uns mit Sicherheit nicht dafür entschuldigen, wenn unsere Aktionen zu diesen Themen für künstliche Empörung sorgen“, betont Melanie Zvonik.