Durchatmen können spätestens seit Montag sehr viele der rund 7.000 NÖ-Maturanten in Niederösterreich: „Es zeichnet sich ein schönes Ergebnis ab“, zeigt sich die Vertreterin der AHS-Direktorinnen -und -direktoren, Isabella Zins, nach den letzten schriftlichen Prüfungen am Montag zuversichtlich. Gerade die Prüfungen im Angst-Fach Mathematik dürften heuer in Niederösterreich wie auch bundesweit besser ausgefallen sein.

„Was aber nicht daran liegt, dass man den Schülern, aufgrund der Corona-Situation, etwas geschenkt hat, sondern daran, dass die Aufgaben nach den Problemen in den vergangenen Jahren anders gestaltet wurden“, stellt Zins klar. Aus der Landesschülervertretung (LSV) heißt es, dass die zusätzliche Stunde, die die Schüler heuer für die Prüfungen bekamen, eine Erleichterung darstellte. Auch die Jugendlichen berichten von reibungslosem Ablauf und erwarten sich gute Ergebnisse.

"Die Hygienemaßnahmen wurden konsequent umgesetzt und ermöglichten den Schülerinnen und Schülern, zumindest für den Zeitrahmen der Prüfung, die Sorgen über eine mögliche Ansteckung in den Hinterkopf zu rücken, um sich vollkommen auf die Matura zu konzentrieren", heißt es aus der LSV. Ein wenig erschwert habe die schriftlichen Prüfungen jedoch das geforderte Tragen der FFP2-Masken. „Das Arbeiten mit der Maske war anstrengend. Es wird aber kein schlechtes Ergebnis auf die Maske zurückzuführen sein können", berichten die Landesschülervertreter der NÖN.

Für viele Abschlussklässler ist die Matura mit den schriftlichen Klausuren heuer bereits vorbei. Die mündliche Reifeprüfung ist, aufgrund der Corona-Situation, in diesem Jahr freiwillig. Wie viele Niederösterreicher sie absolvieren wollen, ist von Schule zu Schule unterschiedlich: "In einigen Schulen ist das fast niemand, in anderen sehr viele", erzählt Zins.

Wie gefeiert werden kann, ist noch unklar

Offen bleibt für die Direktoren-Vertreterin noch die Frage, ob und wie Maturafeiern im zweiten Corona-Schuljahr abgehalten werden können. "Da warten wir noch auf Richtlinien. Verdient haben sich die Schüler eine Matura-Feier auf jeden Fall."