Was Schwarz-Blau in den ersten 100 Tagen umgesetzt hat

Seit 100 Tagen ist die neue Landesregierung im Amt. Nach dem Start mit einer Welle an Kritik an dem schwarz-blauen Bündnis und Zweifeln an der Rechtmäßigkeit der Landeshauptfrau-Wahl ist es bald nach der Angelobung ruhig geworden. Gerade die FPÖ, die bei der Wahl stark hinzugewann, war mit dem Einrichten in ihren neuen Räumlichkeiten und der Personalsuche beschäftigt.

Die erste „echte“ Landtagssitzung der Periode dauerte so kurz wie kaum eine zuvor. Dennoch wurden seit der Angelobung der Landesregierung am 23. März einige Projekte aus dem Arbeitsübereinkommen beschlossen. Zuletzt hat die FPÖ – überraschend ohne die ÖVP – die Richtlinien für den umstrittenen Corona-Fonds vorgestellt. In einer Pressekonferenz zur Bilanz der ersten 95 Regierungstage präsentierte sich die FPÖ zudem - ebenfalls ohne den Partner ÖVP - als die „treibende Kraft im Land“. Auf den Weg gebracht hat die neue Landesregierung vor allem einmalige finanzielle Unterstützungen für bestimmte Personengruppen – darunter der Wohn- und Heizkosten-Zuschuss oder der Pflege- und Betreuungsscheck (die konkreten Richtlinien fehlen jedoch noch). Von allen schwarz-blauen Regierungsprojekten fließt in den Pflegescheck, laut Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP), das meiste Geld. In einem Gemeindepaket haben ÖVP und FPÖ nicht-amtliche Stimmzettel abgeschafft und Bürgermeister-Gehälter angehoben.

Zu den nächsten Vorhaben zählen Gender-Regeln und die Wirtshausprämie

Wie es mit dem diskutierten Vorhaben der Deutsch-Pflicht in Schulen weitergeht, oder ob Menschen in der Grundversorgung künftig tatsächlich mehr Sach- statt Geldleistungen bekommen, ist offen. Ruhig geworden ist es auch um die FPÖ-Forderung nach einem Landeselterngeld. In Aussicht gestellt haben die Blauen den Beschluss der Wirtshausprämie im Herbst. Die sorgte bisher vor allem nach einer Satire-Aktion der Tagespresse für Aufsehen. Zudem soll das „Gendern“ in öffentlichen Dokumenten abgeschafft werden, kündigte FPÖ-Klubobmann Reinhard Teufel an.

Aus der SPÖ tönt es, dass das Regierungsprogramm dann bald erschöpft sei. Hier zeigt sich die neue Rolle der SPÖ: Während ÖVP und FPÖ stets von „professioneller Zusammenarbeit“ reden, sehen sich die Roten in der Proporz-Regierung als „Kontrollkraft“. Die ÖVP muss sich nach Jahrzehnten mit „Absoluter Mehrheit“ nun erstmals abstimmen, um ihre Vorhaben umsetzen zu können. Das macht sie jeden Dienstag mit der FPÖ – die SPÖ ist bei diesen Terminen nicht dabei.