Viele werden bleiben für immer in Stille

Tiefe Risse; Dornen, in unser Herz gelegt

Und die Seufzer; sie, werden noch verweilen

Tag lang, Nachtwache die Seele verletzt



Tränen getrocknet fällt es aus den Augen

Der reine Fluss entleert den Tümpel

Am Wegesrand mit Blumen wächst der Duft

Freiheit, wunderbare Freiheit, du, bist greifbar nah



Sir Kristian Goldmund Aumann, Poet