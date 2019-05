EINE literarische REISE - EINE ZAUBERWELT aus WORTEN

Das Lesefestival 2019 bereichert, als literarisches Ereignis, das Kulturjahr 2019 in Niederösterreich.



Abgötter der Liebe, Ritter der Freundschaft - Ein Plädoyer für die Menschlichkeit, philosophische Dichtung und wahre Helden in der Kunst des Erzählens; Perlen der Literatur - "Das Lesefestival 2019" vereint Jahrtausendautoren, Nobelpreisträger und die Creme de la Creme der Poesie. Unter dem Motto: "Let us build bridges, not walls" sind es sechs LITERATUREREIGNISSE, die das Lesefestival bis in das Jahr 2019 prägen werden. Edle Werte und visionäres Gedankengut werden sich, thematisch, im LESEFESTIVAL 2019, ebenso, wiederfinden.



ALS oberste MAXIME soll weiterhin gelten:

"Kunst verbindet Menschen. Kunst schafft Räume. Kunst setzt sich über Grenzen hinweg."

Sir Kristian Goldmund Aumann, Poet



An sechs spektakulären LITERATUR-ABENDEN, im Zeitraum September bis Dezember, wird der Regisseur, Schauspieler und Poet Sir Kristian Goldmund Aumann an verschiedenen Leseorten in Tulln, Klosterneuburg und St. Andrä-Wördern herausragende Werke der Weltliteratur zum Besten geben; passend zu den Abenden simulieren Originalschauplätze - Literatur in Bildern, für Spannung und Unterhaltung ist gesorgt. In der Darstellung, ungezählter Charaktere der WELT-BÜHNE, lässt Sir Kristian Goldmund Aumann Bewährtes hinter sich; wendet sich neuen Formen der Präsentation und Rezeption zu.



PRE-OPENING

THE NIGHT of WORLD FAMOUS LOVE POETS - STAR MOVIE TULLN



"Poesie ist großes Kino für die Seele." - Sir Kristian Goldmund Aumann, Poet



Ein Abend für die Liebe, ein Abend für Verliebte, ein Abend für Liebende; Die Creme de la Creme der Jahrtausend-Poeten, entführen, schwärmerischen Überschwanges; und in Begleitung von zart besaiteter, internationaler Liebesballaden, den Zuhörer, in den Olymp der Liebes-Lyrik.



Zu hören sind Liebesgedichte von:

Alexander Puschkin, Pablo Neruda, Rumi, Friedrich Schiller, William Shakespeare, Johann Wolfgang von Goethe, Clemens Brentano, Heinrich Heine, Christian Morgenstern, C. Roselli, Franz Grillparzer, Rainer Maria Rilke, Erich Fried, Sir Kristian Goldmund Aumann uvm.

https://www.starmovie.at/filme/the-night-of-world-famous-love-poets-4203/

STAR MOVIE TULLN

Wann: 16. Mai, 2019 20:00 Uhr



MORE INFOS: Das Lesefestival 2019 "LET US BUILD BRIDGES, NOT WALLS"

https://www.kunstverbindetmenschen.com/