Ein Jahr Ukraine-Krieg: Jahrestag des Schreckens

Werbung

Am 24. Februar jährt sich der russische Angriff auf die Ukraine. Viel Schmerz mussten die Menschen in der Ukraine seitdem ertragen, viele Kriegsverbrechen wurden in der Öffentlichkeit bekannt... Jedoch die Aussicht auf Frieden wird, auch nach einem Jahr des Leides, nur von der Hoffnung genährt.

Weg mit dem Krieg

Donnerschlag auf Donnerschlag zermalmt die Leiber,

Verstreute Nebelschwaden liegen auf dem kalten Feld,

Wenn schlaflose Nächte den Frauen Tränen Treiber;

Und der grausame Tod; ein Meister, der, begehrt die Welt.

Weg mit dem Krieg! Diese Bestie brauchen wir nicht!

Wir lassen uns nicht massakrieren,

Leben unserem Traum nicht hinterher,

Und Schwimmen hin zum Frieden im ewigen Lichtermeer.

Sir Kristian Goldmund Aumann, Poet, Februar 2022