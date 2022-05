Hanakam & Schuller im Gespräch mit Gabriel Roland

Werbung

28.5.2022 – 17 Uhr, Krinzinger Lesehaus Untermarkersdorf bei Hadres

__________________________________________________________

Um 15:30 Uhr fährt ein Bus-Shuttle von der Johannesgasse 33 (Rückseite Kursalon Hübner im Stadtpark) zum Lesehaus in Untermarkersdorf.

Die Rückfahrt nach Wien erfolgt gegen 20 Uhr.

Der Unkostenbeitrag beträgt pro Person 10,- und ist in bar vor Ort zu entrichten.

Eine Anmeldung ist bis 28. Mai um 11 Uhr per Telefon: 06605738736, oder per Mai unter: krinzingerlesehaus@galerie-krinzinger.at erwünscht.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Auf Ihr Kommen bei Brot und Wein freuen sich:

Dr. Ursula Krinzinger, Hanakam & Schuller, Gabriel Roland, Tanja Brunner und Matthias Bechtle

__________________________________________________________

Als Direktor der VIENNA DESIGN WEEK ist Gabriel Roland für die inhaltliche Gestaltung und Durchführung von Österreichs größtem kuratierten Designfestival verantwortlich. Er hat einen Hintergrund im Textildesign und schreibt gelegentlich über Mode und Kunst. Abseits der VIENNA DESIGN WEEK ist er in Projekte involviert, die von Spielzeug über Popkultur und digitale Medien bis hin zu Kunst im öffentlichen Raum reichen.

Im Gespräch mit dem Künstler-Duo Hanakam & Schuller spricht Roland unter Anderem über deren Foto-Arbeiten.