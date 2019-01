Der 27. Januar ist seit 2005 weltweit ein Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus.



"Es war kalt und das Schneegestöber hatte das Gelände in einen weißen Mantel gehüllt. Seit Tagen waren Veränderungen deutlich zu spüren, aber letztlich war es das Fehlen der Wachen, das vermuten ließ, dass es jetzt nicht mehr sehr lange dauern konnte. Am frühen Nachmittag dann näherten sich Soldaten in Wintertarnanzügen dem Lager. Erst als die Menschen im Lager erkannten, dass es sich nicht um die SS handelte, flammten erste Rufe auf. „Wir sind frei“…

Überlebender von Auschwitz



Am 27. Januar 1945 erreichte die 60. Armee der 1. Ukrainischen Front das Konzentrationslager Auschwitz und befreite rund 7.000 Lagerinsassen. Berge von Leichen: Den Soldaten bot sich; dem menschlichen Auge als unbeschreiblich und desaströs eingraviertes Bild einer bestialischen Todesfabrik aus vergangenen stummen Aufschrei -Welttagen; obgleich, sie, es in diesem Moment noch nicht zu deuten wussten. Das Furchtbare, das Grauenhafte steigerte sich von Baracke zu Baracke, als die Soldaten völlig entkräftete, vom Tod gezeichnete Überlebende, am Ort des Verderbens mit erste Hilfe versorgten; und die apokalyptische Szenerie sollte kein Ende finden.



Aus der Asche

Gedicht über den Holocaust

by Sir Kristian Goldmund Aumann



Ohne Hass,

der Vergebung wegen,

feuerhell,

zu Asche

verbrennen

ist es möglich

oder

In Stimm- und Atemlosigkeit der Tränen wegen,

das Schlimme,

in fremder Asche

ersticken

ist das möglich

Der Glaube an das irgendwann, irgendwie, irgendwo

So viele Gedanken an das alles

Und dann doch wieder,

schrittweise,

beginnen zu leben

Stück für Stück

Wider das Vergessen

Millionen Schritte der Gedanken zurück

für immer in ewige Asche gelegt

Wieder vor Freude Weinen und Lieben und Leben

Es wird wieder möglich sein



Der Marsch in den Tod durch eine kalte Landschaft des Schweigens: Zuvor waren die marschfähigen Häftlinge von SS-Wachen in Richtung Westen abgeführt worden. So erlebte der Großteil der Gefangenen die Befreiung des Lagers nicht mit, sondern befand sich bereits auf einem als Evakuierung deklarierten, grausamen Todesmarsch, bei dem viele ihr Leben verloren, oft erschossen wurden. Die Kolonnen zogen durch Dörfer und Städte; die Marschierenden starben vor den Augen der Bevölkerung.



"Wir wissen ganz genau, dass etwas vorgeht, wir spüren es. Und dann sehen wir von Ferne über die Schneedecke Männer auf uns zukommen. Wir fürchten uns, weil wir nicht wissen, ob es Deutsche sind. Aber dann begrüßten sie uns mit "strastwutje". Das heißt Guten Tag auf Russisch. Wir fragten sie, wo die Deutschen sind, ob sie noch einmal zurückkommen. Aber sie sagten: Nein, sie kommen nicht mehr."

Wanda, Überlebende von Auschwitz



Auschwitz steht, heute, symbolisch für den Massenmord an europäischen Juden und für das Leid von Millionen anderen Menschen, die vom Nazi-Regime verfolgt und umgebracht wurden. Insgesamt ermordeten die Nationalsozialisten dort und im angrenzenden Birkenau zwischen 1940 und 1945 etwa 1,1 Millionen Menschen.