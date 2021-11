It's Beginning To Look A Lot Like Christmas

"Weihnachten ist die heilende Zeit der bitteren Umbrüche des Lebens." Sir Kristian Goldmund Aumann, Poet

CHRISTMAS TIME is HERE: Der Regisseur, Schauspieler und Poet Sir Kristian Goldmund Aumann entführt in dieser atemraubend magisch faszinierenden Weihnachts-Live-Show; die voll von strahlenden Bildern, fulminanter Musik und weihnachtlichen Texten aus der Feder von Jahrtausendautoren - zurück; in die Mund offenen und Augen leuchtenden Kindertage. Dem zermürbenden Alltag enthoben. HINEIN in die sprichwörtlich zauberhafte Besinnlichkeit - in die mit Schönheit umwobenen geheimnisvollen Tage bevor; wo Licht der Harmonie, die Liebe aus dem Herzen - und das Mystische wieder in den Vordergrund rückt.

Immer wieder haben die Künstler das Geheimnis der stillsten Zeit im Jahr aus dem Geist ihrer Zeit mit neuen Augen gesehen. Immer wieder haben sie die Gefühle und Gedanken, die die jährliche Feier von Christi Geburt begleiten, in Geschichten, in Versen, in Noten niedergeschrieben und in Bildern filmisch dargestellt. Manches davon ist für uns von der Kindheit her untrennbar mit dem Weihnachtsfest verbunden; manche Strophe, mancher Text und manches Bild duftet für uns wie Zimtgebäck und schmeckt wie Lebkuchen.

Dies gefühlselig herzerwärmend Wohlvertraute sollen die Zuseher(innen Zuhörer(innen) wieder finden. Denn ist nicht im Weihnachtsfest immer noch etwas von dem verborgen, was uns - ohne jede Bigotterie - die frommen und Innigen Empfindungen erlaubt? Diese wieder umarmend berührend frei ausleben zu können, steckt wohl - zumindest als Wunsch - hinter dem kommenden Weihnachten.

Mit weihnachtlichen Texten von

Peter Rosegger, Rainer Maria Rilke, Karl Heinrich Waggerl, Detlev von Liliencron, Peter Handke, Ludwig Thoma, Franz Innerhofer, Josef Weinheber, Novalis, Joseph von Eichendorff, Erich Kästner, Bertolt Brecht, Franz Grillparzer, Georg Britting, Norbert C. Kaser, Christian Morgenstern, Heinrich Heine & Sir Kristian Goldmund Aumann.

Filmsequenzen & Musik "Best Christmas Songs Ever"

TERMIN: 14. Dezember 2021, 20.00 Uhr / STAR MOVIE TULLN

www.kunstverbindetmenschen.com

www.starmovie.at