Kirschblütenhand



Strenge zarte weiße Hand

Mager bis DU geworden & winterdürr

Schwermut bist DU Haut geleert

Der Tage Woll-Lust in Einsamkeit erstarrt

Asketenhand DU

Lebenslinien erloschen die DU bist

Öffne DICH...



Brich auf in Schönheit

Der Kirschblüte Ebenbild

Die zartrosa Ruhmesknospen

Eintaucht in das Farbenmeer

Der Vergänglichkeit

Heißblütig Sinn-erfüllt

&

Kurz...



Öffne DICH in MIR

DU Hand der Schöne

DU Hand des Lebens

Kirschblütenhand

Im Erwachen

Blutheiß DU nun bist...



Sir Kristian Goldmund Aumann, Poet