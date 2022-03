No More War von Sir Kristian Goldmund Aumann

Werbung

Poetry against War von Sir Kristian Goldmund Aumann

No More War

In unseren Gedanken

werden Kriege, auf ewig, verhaftet bleiben;

diese von Schlächtern barbarisch Sinnlosen.

Das Leid hat sich zu tief in unsere Herzen gebrannt;

zu Asche Gewordene bleiben stumme Zeugen

in unserer Zeit danach.

Sir Kristian Goldmund Aumann, Poet, Poetry against War