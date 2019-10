Oktober

Blatt für Blatt, bist du mein geworden, du goldener Herbst

Spiegelbild, meines Herzens, auf lange Schatten gebettet

Komm, kehr ein in meine Seele mit Diamant leuchtenden Tränen

Oder, fürwahr, lass mich doch noch einen Moment verweilen

Erst später, voll Harmonie, nimm mich zärtlich an der Hand;

Langsam aber stetig, lass mich in deiner Pracht verglühen

Sir Kristian Goldmund Aumann, Poet, Oktober 2019