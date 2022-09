STOP WAR - Die Friedensshow

Werbung

„Frieden unter den Völkern. Frieden mit der Natur. Frieden in uns.“

Sir Kristian Goldmund Aumann, Poet

DIE FRIEDENSSHOW – No More Wars & Give Peace A Chance

Wie kann man die monströsen Bilder des Krieges verarbeiten, seine Grausamkeiten, seine Verluste, seine Verwüstungen von Körper und Seele, seine Schrecken und seine Tode? Wie kann man mit einem „schönen“ poetisch, ästhetisch, filmischen Performance das Unsägliche zeigen, es beschreiben, sich darüber empören, es anklagen? Nur mit der Hoffnung auf Umkehr, auf inneren Frieden, der den äußeren Frieden möglich macht und damit die Versöhnung zwischen den Völkern, den Staaten, den Einzelnen in der weltweiten großen Völkerfamilie.

