HAGENTHALER ADVENT 2019

"ZAUBER einer WEIHNACHT" mit Sir Kristian Goldmund Aumann

Zauber einer Weihnacht: Eine märchenhafte Reise zurück in die Kindertage. Sir Kristian Goldmund Aumann liest Geschichten und Verse aus der Feder von Jahrhundertautoren - rund um das schönste Fest im Jahr. HERAUS aus der mittlerweile hektischen, reizüberfluteten Zeit. HINEIN in die sprichwörtlich zauberhafte Besinnlichkeit - in die mit Schönheit umwobenen geheimnisvollen Tage bevor; wo Licht der Harmonie, die Liebe aus dem Herzen - und das Mystische wieder in den Vordergrund rückt.

Immer wieder haben die Dichter das Geheimnis der stillsten Zeit im Jahr aus dem Geist ihrer Zeit mit neuen Augen gesehen. Immer wieder haben sie die Gefühle und Gedanken, die die jährliche Feier von Christi Geburt begleiten, in Geschichten und in Versen niedergeschrieben. Manches davon ist für uns von der Kindheit her untrennbar mit dem Weihnachtsfest verbunden, manche Strophe und manche Wendung duftet für uns wie Zimtgebäck und schmeckt wie Lebkuchen.

Weihnachten - frohgemut, klang es aus den Tälern herauf - wo Rauchfänge in dem Schneeflockenglasperlentreiben, pfeilgerade, in den Himmel wuchsen. Nach dem unsichtbaren Stern ward alles ausgerichtet - und der in jener Nacht, dann kometenhaft, am Firmament. Von den Berges Höhen vernommen das Wunder; trabte es Schlittengespann aus dem tief verschneiten Hohlweg, der neben dem eiserstarrten Gebirgsbach, dort wo das Nadelgehölz "Weißbehang" auf funkelnden Kronen. Himmlisch trug es sich zu in dieser Nacht, wo entflammter Herzen, ein Lied dem "Wundersamen" zur Ankunft gesummt. Auszug aus Bergweihnacht von Sir Kristian Goldmund Aumann, Poet

Dies Wohlvertraute soll der Zuhörer wieder finden. Viele Texte, vor allem von Autoren unseres Jahrhunderts, werden unbekannt sein und überraschen. Dort findet sich auch manchmal nachdenkliche Überlegung und manche Kritik an dem, was wir aus Weihnachten gemacht haben. Und die stillste Zeit im Jahr, ist sie uns längst zu laut geworden? Denn ist nicht im Weihnachtsfest immer noch etwas von dem verborgen, was uns – ohne jede Bigotterie – die frommen und Innigen Empfindungen erlaubt? Diese wieder ernst zu nehmen, das steckt wohl – zumindest als Wunsch – hinter jedem Weihnachtsfest.

Mit Texten von Peter Rosegger, Rainer Maria Rilke, Karl Heinrich Waggerl, Detlev von Liliencron, Peter Handke, Ludwig Thoma, Franz Innerhofer, Josef Weinheber, Novalis, Joseph von Eichendorff, Erich Kästner, Bertolt Brecht, Franz Grillparzer, Georg Britting, Norbert C. Kaser, Christian Morgenstern, Heinrich Heine & Sir Kristian Goldmund Aumann.

Termin: 15. Dezember 2019, 17.00 Uhr

EINTRITT FREI - FREIE SPENDE

Kulturhaus St.Andrä-Wördern

Monsignore Josef Luger-Platz 2

3423 St. Andrä vor dem Hagenthale

https://www.staw.at/ZAUBER_einer_WEIHNACHT_mit_Sir_Kristian_Goldmund_Aumann_2