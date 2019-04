GRÜNDONNERSTAG



Das letzte Abendmahl, frugal, fernab jedweder Völlerei;

Geduld heißt mein Lehrmeister in diesen dunklen Stunden

Wo Augen leer; die Sonne, ich, nicht mehr finden kann

Und so sei es; Brot gereicht, mein Blut in Wein getaucht

Wegrand, Steine schwer, werden schlafen die Gefährten



Sir Kristian Goldmund Aumann, Poet, Karwoche 2019