Waldviertelrallye: NÖ Transporteure wollen ihr Image aufwerten

Die Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) bzw. ihre Fachgruppe für das Güterbeförderungsgewerbe war der Hauptsponsor der diesjährigen Waldviertelrallye („Rallye W4“) im Rahmen von „LKW-Friends on the road“. Der Grund dafür ist ein einfacher: Der Beruf der Lkw-Fahrerin bzw. des Lkw-Fahrers sollte vor den Vorhang geholt, sein Ansehen aufgewertet und Nachwuchslenkerinnen und -lenker gewonnen werden.

Immerhin seien in der Branche derzeit 1.600 Stellen alleine in Niederösterreich unbesetzt, wie Markus Fischer, Obmann des NÖ Güterbeförderungsgewerbes, weiß. Österreichweit seien es 8.000. „Transporteure stehen für Versorgungssicherheit. Das Güterbeförderungsgewerbe ist sich seiner großen Verantwortung bewusst: Denn wenn wir stehen, steht auch die gesamte Wirtschaft“, betont Fischer.

Die motorsport-affine Community sei auch dem Lkw gegenüber nicht abgeneigt, „denn es geht um PS. Wir fahren mit 400 PS plus, und bei der Rallye geht es mit bis zu 300 PS dahin. Dementsprechend ist da schon eine Symbiose gegeben“, begründet der Obmann, warum das Hauptsponsoring übernommen wurde.

„Zwei Drittel aller Güter in NÖ werden auf der Straße transportiert“

In Niederösterreich gibt es 1.150 Transporteure. Dem niederösterreichischen Güterbeförderungsgewerbe gehören insgesamt 2.250 konzessionierte Unternehmen sowie Kleintransporteure an, es ist Arbeitgeber für 16.000 unselbstständig Beschäftigte. Die Branche ist nicht nur für die Fahrerinnen und Fahrer selbst wichtig, sondern auch für die Bevölkerung, die über Lkws versorgt wird. „Zwei Drittel aller Güter in Niederösterreich werden auf der Straße transportiert, vor allem die ersten und die letzten 80 Kilometer jeder Lieferung werden auf der Straße zurückgelegt“, erklärt Fischer. Durch neue Technologien habe man die Emissionen im Güterverkehr seit 1990 um 98 Prozent reduzieren können.

Die Waldviertelrallye ist der vierte Lauf der heimischen Rallye-Staatsmeisterschaft. Über das Engagement der Güterbeförderer bei der Rallye sagt Christian Spendel, Präsident von „LKW – Friends on the road“: „Der Lkw transportiert nicht nur was wir täglich brauchen, sondern auch Emotionen. Unser Ziel ist es, unsere Botschaft so breit wie möglich zu platzieren. Lkw und Motorsport, eine Symbiose aus Emotion und Technologieführerschaft.“

Mit dem dreifachen österreichischen Rallye-Staatsmeister Achim Mörtl wartete bei der Waldviertelrallye ein Aushängeschild der Szene auf alle Transporteure und zukünftigen Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer. „Wir haben mit unseren Vorausautos interessierten Transporteuren und potenziell künftigen Lkw-Fahrerinnen und -Fahrern die Möglichkeit gegeben, als Beifahrerin bzw. Beifahrer eine Sonderprüfung hautnah im Auto mitzuerleben“, berichtet Mörtl.