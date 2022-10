Austrotherm übernimmt rumänischen XPS-Dämmstoffproduzenten Zentyss

Werbung

Über den Kaufpreis wurde laut einer Aussendung vom Freitag Stillschweigen vereinbart. Der Standort im rumänischen Arad werde mit der 106-köpfigen Belegschaft in die Austrotherm Familie eingegliedert.

Die Akquisition erhöhe die Versorgungssicherheit und das Produktangebot, die zentrale Lage von Arad ermögliche eine Optimierung der Transportwege und damit eine massive Reduktion des CO2-Ausstoßes, so der Konzern. In den kommenden Jahren seien weitere Investitionen in den Standort geplant.

Austrotherm ist in Rumänien bereits in der Hauptstadt Bukarest und in Horia in Nordostrumänien vertreten und beschäftigt in Rumänien insgesamt über 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.