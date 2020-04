Die aktuelle Lage am Arbeitsmarkt betrifft auch Lehrlinge in Niederösterreich. Insgesamt gab es 2019 genau 16.811 Lehrlinge im ganzen Land. „Wir müssen auf die derzeitigen Entwicklungen reagieren, um den jungen Menschen rasch zu helfen. Deswegen können sich Lehrlinge nun monatlich 120 Euro vom Land Niederösterreich abholen“, so der für den Arbeitsmarkt zuständige Landesrat Martin Eichtinger und Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger.

Unter http://www.noe.gv.at/noe/Arbeitsmarkt/foerderung_Lehrlingsbeihilfe.html können Lehrlinge den Bonus am Anfang jedes Lehrjahres online beantragen. Der Betrag wird dann monatlich überwiesen, bis das Lehrjahr beendet ist. Diese Lehrlingsbeihilfe soll jungen Menschen beim Einstieg in den Arbeitsmarkt helfen. Ziel sei deren Förderung als Fachkräfte der Zukunft.

Voraussetzungen für den Bezug sind

ein aufrechter Lehr- oder Ausbildungsvertrag im Sinne des Berufsausbildungsgesetzes (BAG) oder des Land- und forstwirtschaftlichen Berufsausbildungsgesetzes (LFBAG), der Bezug der Familienbeihilfe,

seit mindestens sechs Monaten Hauptwohnsitz in Niederösterreich, kein Bezug von Leistungen aus dem Arbeitsmarktförderungsgesetz oder dem Arbeitslosenversicherungsgesetz,

das monatliche Gesamtfamilieneinkommen darf die festgelegte Höchstgrenzen nicht übersteigen: dies entspricht zum Beispiel bei einem Einpersonenhaushalt einem Brutto-Einkommen von max. 1.400 Euro.

Alle Einkommenshöchstgrenzen gibt es hier: http://www.noe.gv.at/noe/Arbeitsmarkt/foerderung_Lehrlingsbeihilfe.html

Lehrlingsoffensive wird ebenfalls fortgesetzt

Auch die erfolgreiche NÖ Lehrlingsoffensive wird dieses Jahr fortgeführt. Gemeinsam mit dem AMS Niederösterreich und dem Europäischen Sozialfonds haben wir 46 Millionen Euro budgetiert, um 7.000 Jugendlichen einen Lehr- oder Ausbildungsplatz zu sichern“, so Martin Eichtinger.