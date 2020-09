EU genehmigt Coronahilfen für Unternehmen in NÖ .

Die EU-Kommission hat eine mit 120 Millionen Euro ausgestattete österreichische Beihilfe zur Unterstützung von Unternehmen in Niederösterreich genehmigt, die von der Coronavirus-Pandemie betroffen sind. Die Beihilfe wird in Form von direkten Zuschüssen, Bürgschaften und zinsvergünstigten Nachrangdarlehen gewährt, teilte die EU-Behörde am Freitag mit.