Der St. Pöltner Bäckermeister Wolfgang Hager hat kürzlich eine neue Filiale in Traismauer eröffnet - mitten in der Coronakrise. Wie 700 andere Klein- und Mittelbetriebe arbeitet Hager mit der NÖ Bürgschaften und Beteiligungen GmbH (NÖBEG) des Landes zusammen, um Finanzierungen und Liquidität auch in Krisenzeiten zu sichern.

Auf heimische Betriebe werde der wirtschaftliche Druck weiter steigen, sagt Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (ÖVP). Mit der „Kapitalstärkungsoffensive“ in Höhe von 120 Millionen Euro (Anm.: mit Genehmigung der EU-Kommission) will das Land „eine solide Kapitalbasis“ für Niederösterreichs Klein- und Mittelbetriebe schaffen, „um einerseits die Krisen gut zu überstehen und andererseits auch um danach wieder an Wachstum denken zu können. Es braucht aber kein neues „Verstaatlichungsprogramm“, sagt Danninger.

Die Anteilstrukturen des Unternehmens bleiben bei einer Landesbeteiligung über die NÖBEG unberührt. Die Finanzierung wird in Form von direkten Zuschüssen, Bürgschaften und zinsvergünstigten Nachrangdarlehen über die NÖBEG abgewickelt. Bis zu fünf Millionen Euro pro Projekt stehen KMUs bei Haftungs- bzw. Beteiligungslaufzeiten von bis zu 15 Jahre bereit.

Besonders in Zeiten der Verunsicherung sollten Unternehmen Meilensteine für die Zukunft setzen, die auch Vertrauen signalisieren, sagt Bäckermeister Hager. Er glaubt, dass im Jänner auf viele Betriebe „eine harte Zeit“ zukommen wird.