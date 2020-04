„Es ist ein Ansturm, wie wir ihn in der Geschichte des AMS Niederösterreich noch nie erlebt haben.“ AMS-NÖ-Chef Sven Hergovich hat heute im Telefonat mit der NÖN mit klaren Worten die gigantische Zahlen zu den Anträgen auf Kurzarbeit in Niederösterreich analysiert.

Franz Gleiß Sven Hergovich, Geschäftsführer des AMS Niederösterreich.

Rund 9.000 Unternehmen haben aktuell beim AMS Niederösterreich bereits einen Antrag auf Kurzarbeit gestellt – das betrifft mehr als 138.000 niederösterreichische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Anträge kommen aus allen Regionen Niederösterreichs, aus allen Branchen und von Unternehmen aller Größen. Gut 2.900 Anträge auf Kurzarbeit für insgesamt 61.800 Beschäftigte wurden bisher auch bereits bewilligt. Der finanzielle Aufwand dafür wird 458 Millionen Euro betragen. Pro Tag werden rund 500 Anträge auf Kurzarbeit beim AMS Niederösterreich bewilligt, und auch über die Osterfeiertage wurden 600 Anträge bearbeitet. Zum Vergleich: Im Zuge der Wirtschafts- und Finanzkrise gab es innerhalb des gesamten Jahres 2009 lediglich 140 Anträge auf Kurzarbeit. „Das heißt, wir bewilligen jetzt pro Tag über dreimal mehr Anträge, als in der Wirtschafts- und Finanzkrise in einem Jahr bewilligt wurden“, betont Hergovich.

Auch weiter laufend Anträge auf Kurzarbeit

Dabei handelt es sich aber erst um eine erste Zwischenbilanz. Die Anträge auf Kurzarbeit gehen weiter laufend beim AMS Niederösterreich ein, wie Hergovich bestätigt. „Wir rechnen damit, dass 150.000 bis 200.000 Beschäftigte in Niederösterreich während der Corona-Krise in Kurzarbeit sein werden“, erklärt er – das ist jeder bzw. jede vierte bis dritte Beschäftigte. Hergovich geht davon aus, dass dieser Höchststand noch im April erreicht werden soll – das hänge aber sehr stark von der Entwicklung der Gesundheitskrise ab. Die meisten Anträge auf Kurzarbeit wurden per Mitte März gestellt.

Bewältigung der Anträge große Herausforderung für AMS

Die aktuelle Situation ist auch für das AMS Niederösterreich selbst eine enorme Herausforderung, so Hergovich: „Das bringt uns an die Belastungsgrenze.“ 159 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind aktuell nur mit der Abwicklung der Kurzarbeits-Anträge beschäftigt – vor wenigen Wochen war es nur eine Mitarbeiterin. Manche Anträge würden auch unvollständig beim AMS Niederösterreich einlagen – das sei verständlich, weil die Unternehmen zum Teil sehr rasch die Anträge stellen wollten, die Nachfragen würden aber natürlich die Bearbeitung verzögern. Hergovich bittet daher um Verständnis, wenn die Genehmigung der Anträge länger dauert. Es müsse sich auch niemand Sorgen machen, so der AMS-Chef: Die Anträge würden auch rückwirkend genehmigt.

Auszahlung startet bald

Ab dem Wochenende werde übrigens ein Abrechnungstool auf der Homepage des AMS Niederösterreich zur Verfügung stehen. Die Auszahlung der Gelder erfolgt, wenn die Abrechnungsunterlagen vollständig ausgefüllt und über das eAMS-Konto an das AMS Niederösterreich übermittelt wurden. Die Unterlagen werden von einer eigenen Buchhaltungsagentur geprüft, so AMS-NÖ-Chef Hergovich.