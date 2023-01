Niederösterreichische Versicherung feiert 100-Jähriges-Bestehen

Werbung

Als Feuerversicherung und Existenzschutz für die Landwirtschaft wurde die Vorgängergesellschaft, die „Erste n.oe. Brandschaden-Versicherungsaktiengesellschaft“, am 15. Jänner 1923 vom späteren NÖ-Landeshauptmann Josef Reither gegründet. Über Jahrzehnte lag der Unternehmenssitz des NÖ-Versicherung in unmittelbarer Nähe zur NÖ-Landesregierung und zum NÖ-Landtag - zuerst in der Wiener Herrengasse im 1. Bezirk. 84 Mitarbeiter erwirtschafteten damals ein Prämienvolumen von 1,6 Millionen Schilling.

In den 60er Jahren hat sich das Unternehmen zum Universalversicherer mit Versicherungslösungen für Familien und Betriebe, Landwirtschaft und Gewerbe und viele Institutionen und Einrichtungen des öffentlichen Lebens weiterentwickelt. Seit Ende der 70er trägt der marktführende Regionalversicherer den Namen „Die Niederösterreichische“ und hat sich zu einer modernen Marke entwickelt. 2007 ist man als „Niederösterreichische Versicherung AG“ in die neue Firmenzentrale in St. Pölten – in der Neuen Herrengasse im Landhausviertel - übersiedelt.

Dankesworte und Vorsätze

„Das heutige Jubiläum gibt uns Anlass, mit Stolz auf eine langjährige Erfolgsgeschichte zu blicken“, freut sich Generaldirektor Stefan Jauk. Er bedanke sich bei all den Menschen - Kunden, Partner, Mitarbeitern, "die in den vergangenen 100 Jahren Teil der NV-Familie geworden sind."

Jauk wolle sich nicht auf "Lorbeeren ausruhen", sondern "wie bisher für unsere Kunden da sein und sie bei ihren Vorhaben unterstützen werden." Ziel sei es, an einem "gesunden, kontinuierlichen Wachstum zu arbeiten." Die NV wolle etwas gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen und Sportler, Kulturschaffende und Sozialprojekte in NÖ und Wien unterstützen. "Denn den Anspruch, nicht nur ans Tagesgeschäft zu denken, sondern auch dem Land und seinen Menschen zu helfen, haben wir heute mehr denn je", sagt Jauk.

Als "wichtigen und verlässlichen Partner" für Bäuerinnen und Bauer und die NÖ-Landsleute lobt NV-Aufsichtsratsvorsitzender und NÖ-Landwirtschaftskammer-Direktor Franz Raab den Versicherer. Die starke regionale Verankerung im Land sowie die Nähe zu den Kunden schaffe Vertrauen. "Ein stabiles und nachhaltiges Geschäftsmodell gibt Sicherheit, ganz besonders auch für die Zukunft", so Raab.



Gewinnspiel mit E-Mini als Hauptpreis

Anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums ladet die NV ihre Kundinnen und Kunden zu einem Gewinnspiel ein. Unter allen aktiven Nutzern des NV-Kundenportals, die eine aufrechte Versicherungspolizze der NV haben, werden wertvolle Preise im Gesamtwert von 65.000 Euro verlost – der Hauptpreis ist ein E-Auto „Mini Cooper“. Mehr dazu auf 100jahrenv.at

Die NV in Zahlen