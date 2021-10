"Grenzenlose“ Bundestagung der Jungen Industrie in Krems

Vollbild

Christina Glocknitzer und Steven Blaha, die beiden Vorsitzenden der Jungen Industrie NÖ/Bgld, eröffneten die Bundestagung am 7. Oktober 2021 im Kloster UND. An Bord der MS Austria (v. l.): JI NÖ/Bgld-Co-Vorsitzende Christina Glocknitzer, JI NÖ/Bgld-Geschäftsführerin Gerti Wallner, JI NÖ/Bgld-Co-Vorsitzender Steven Blaha und JI-Bundesvorsitzender Matthias Unger. Christina Glocknitzer und Steven Blaha, die beiden Vorsitzenden der Jungen Industrie NÖ/Bgld, eröffneten die Bundestagung am 7. Oktober 2021 im Kloster UND. IV-NÖ-Präsident Thomas Salzer nahm an der Schifffahrt mit der MS Austria teil und forderte die Junge Industrie auf, kritisch zu bleiben. Das Vorstandsteam der Jungen Industrie NÖ/Bgld (v. l.): Jakob Erber (Erber Group), Matthias Unger (Unger Steel Group), Marie-Christine Mantler (Mantler Mühle GmbH), Veronika Wüster (wüsterstrom), JI NÖ/Bgld-Geschäftsführerin Gerti Wallner, Christina Glocknitzer (Seal Maker GmbH) und Steven Blaha (Blaha Büromöbel GmbH).

