Auszeichnung: Land- und forstwirtschaftliche Lehrlinge geehrt

„Ihr seid Vorbilder und der beste Beweis dafür, dass die Lehre gerade in der Land- und Forstwirtschaft immer wichtiger wird, um mit bestens ausgebildeten Fachkräften fit für die Zukunft zu sein“, sagte Andreas Freistetter. Der NÖ Landarbeiterkammer-Präsident ehrte im Rahmen einer Feierlichkeit im Lengbachhof in Altlengbach (Bezirk St. Pölten) 17 Facharbeiterinnen und Facharbeiter mit ausgezeichneten Lehrabschlüssen. Gemeinsam mit dem Land NÖ und der NÖ Landeskammer lobte die NÖ Landarbeiterkammer Lehrlinge aus den Berufssparten Gartenbau, Forstwirtschaft, Landwirtschaft sowie Bienenwirtschaft für ihre Leistungen.

Diese 17 Personen wurden ausgezeichnet:

Gartenbau:

Lukas Bauer aus Winklarn – Lehrbetrieb: Baumschule Rücklinger in Haag

Paul Fahrnberger aus Wang – Lehrbetrieb: Gärtnerei Käfer in Gresten

Gabriel Gimpl aus Oberwagram – Lehrbetrieb: Gärtnerei Bonigl in St. Pölten

Pascal Pichler aus Yspertal – Lehrbetrieb: Gärtnerei Zemlizka in Ybbs

Annika Wimmer aus Laaben – Lehrbetrieb: Gärtnerei Nentwich in Weißenkirchen



Forstwirtschaft:

Matthias Fuhl aus Schwarzenbach - Heimlehre

Leo Alexander Gleißner aus Kottes-Purk - Heimlehre

Matthias Weiß aus Vitis - Heimlehre

Landwirtschaft:

Jakob Hirnschall (aus Schwarzenau) – Heimlehre

Niklas Mörk (aus Mannersdorf) – Heimlehre

Einzelhandelskaufmann/frau:

Carmen Biebl (aus Großgöttfritz) – Lehrbetrieb: Lagerhaus Zwettl

Sarah Brandstetter (aus Ertl) – Lehrbetrieb: Lagerhaus Amstetten

Lara Ertelthalner (aus Ybbsitz) – Lehrbetrieb: Lagerhaus Amstetten

Alexander Furtlehner (aus St. Georgen/Ybbsfelde), Lehrbetrieb: Lagerhaus Amstetten

Julia Pfaffeneder (aus Wallsee) – Lehrbetrieb: Lagerhaus Amstetten

Marlies Putz (aus Grimmenstein) – Lehrbetrieb: Lagerhaus GmbH

Michelle Stoidl (aus Thaya) – Lehrbetrieb: Lagerhaus Waidhofen/Thay

Prämie an besonders treue Arbeiter überreicht

Darüber hinaus wurden mehr als 100 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für ihre langjährige Tätigkeit in der Land- und Forstwirtschaft ausgezeichnet. „Ein großes Dankeschön für eure Arbeit, mit der ihr einen wichtigen Beitrag für die Versorgungssicherheit unseres Landes mit regionalen Lebensmitteln, bei der Pflege und Bewirtschaftung des Lebensraumes Wald sowie für blühende Landschaften und Gemeinden leistet“, so Freistetter.

Insbesondere vier Jubilare stachen bei der Ehrung hervor. Sie wurden für den 45-jährigen Einsatz in ihrer Berufssparte mit 470 Euro prämiert. Die Auszeichnung entgegen nehmen durften Johannes Aigner aus Ruprechtshofen, beschäftigt bei der AGES-Versuchsstation in Grabenegg, Josef Gschoßmann aus Ybbs an der Donau, tätig bei Lagerhaus Mostviertel-Mitte, Paul Neuheimer aus Amstetten, angestellt beim Lagerhaus Amstetten sowie Josef Zeiss aus Texingtal, der beim Landeskontrollverband NÖ arbeitet.