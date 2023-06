OeMAG: Nachfrage ist deutlich zurückgegangen

In den ersten Stunden wurden beim 2. Fördercall rund 37.000 Tickets über die IT-Systeme der OeMAG gezogen. Nach ersten Prognosen meldete die OeMAG einen deutlichen Rückgang der Nachfrage im Vergleich zur März-Förderrunde für die Investitionsförderung auf PV und Co. Damals waren es binnen einer Stunde über 100.000 Tickets. Das steigende Interesse an PV und Stromspeicher im Vergleich zum Vorjahr werte man grundsätzlich als „sehr erfreulich“. Denn jedes Sonnenkraftwerk leiste einen wichtigen Beitrag zur Energiewende, heißt es von der OeMAG.

Im zweiten Fördercall stehen insgesamt 106 Millionen Euro an Fördermittel für Photovoltaik-Anlagen und Stromspeicher zur Verfügung. Davon stehen bei der OeMAG 45 Millionen Euro, davon 35 Millionen Euro für die Kategorien A und B bereit, die zusätzlichen Fördergelder werden über den Klima- und Energiefonds (KLI.EN) bereitgestellt.

„Zusammen mit unseren Partnern haben wir alle technischen Maßnahmen getroffen, um einen reibungslosen Ablauf des Fördercalls zu ermöglichen. Aufgrund der großen Anzahl an Anträgen arbeiten wir ständig an der Erhöhung der Kapazitäten und an der Verbesserung unserer Services“, heißt es von denen beiden OeMAG-Vorständen Horst Brandlmaier und Gerhard Röthlin in einer Aussendung.

Die Förderwerberinnen und -werber haben nun bis zum Ende des Fördercalls am 28. Juni 2023 zwei Wochen Zeit, um ihren Förderantrag zu vervollständigen. Bis dahin ist auch die Ziehung eines Tickets weiter möglich.

Die Kontrolle der Förderanträge beginnt nach Ende der zweiwöchigen Vervollständigungsfrist. Die ersten Ergebnisse werden danach bekannt gegeben.

Kleinanlagen-Förderwerber werden „weitergereicht“

Förderanträge von Privatpersonen für klassische Aufdachanlagen mit einer Leistung bis zu 20 kWpeak, die bei diesem Fördercall mit dem OeMAG - Förderbudget nicht bedeckt werden können, werden von der OeMAG automatisch an die zusätzliche Förderschiene des KLI.EN weitergeleitet, sofern die Förderwerber bei der Antragstellung der Weiterleitung an den KLI.EN zugestimmt haben und kein Zuschlag, etwa für eine „innovative“ Anlage, beantragt wurde.

Falls man dennoch mit seinem Antrag bei diesem Fördercall leer ausgeht, kann man beim nächsten Fördercall erneut einreichen. Mit einem gültigen Förderantrag müssen diese Förderwerber nicht weiter zuwarten und können jedenfalls bereits vor dem nächsten Fördercall mit der Bestellung und Errichtung ihrer Anlagen beginnen und diese in Betrieb nehmen.

Die nächsten EAG-Förderrunden (Kategorie A und B) werden voraussichtlich am 23. August und 9. Oktober 2023 über die Bühne gehen.