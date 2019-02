Die Teilnahme beim traditionellen Jungzüchter-Championat, das gestern im Tierzuchtzentrum „Berglandhalle“ bei Wieselburg stattfand, verlief für die Schülerinnen und Schüler der NÖ Landwirtschaftlichen Fachschulen (LFS) überaus erfolgreich. Über 70 Schülerinnen und Schüler aus den Fachschulen Edelhof, Hohenlehen, Hollabrunn, Pyhra und Warth waren beim Bewerb vertreten und konnten sechs Gruppensiege, fünf zweite Plätze und sieben dritte Plätze erringen.

Schülerin Hannah Ofner von der LFS Warth wurde mit ihrer Kalbin Greys zum Junior-Champion gekürt und ist somit die beste Vorführerin Niederösterreichs. Platz zwei ging an Michael Grünberger von der Fachschule Hohenlehen. Champion in der Kategorie Fleckvieh wurde Thomas Morlock von der Fachschule Warth. Über 200 Jugendliche nahmen am Jungzüchter-Championat teil.

"Beeindruckende Arbeit"

Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister gratulierte den Champions: „Die beeindruckende Arbeit der Jugendlichen mit den Tieren zeigt, dass die Landwirtschaft auch in Zukunft in guten Händen ist. Denn die Rinderzucht bildet das Rückgrat der österreichischen Landwirtschaft, wozu leistungsstarke sowie gesunde und robuste Tiere notwendig sind, die von fachlich kompetenten Bäuerinnen und Bauern betreut werden.“

„Die Erfolge geben Motivation für die Zukunft und zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler Bestleistungen erbringen, auf die wir stolz sein können. Den Jungzüchterinnen und Jungzüchtern wünsche ich viel Erfolg beim Bundesentscheid“, Teschl-Hofmeister.

Bundesbewerb am 16. März

„Die intensiven Vorbereitungen, wie die Tierauswahl, das Vorführen und das Styling der Tiere haben sich bezahlt gemacht, denn die Leistungen unserer Schülerinnen und Schüler waren großartig. Dabei bewiesen die Jungzüchter viel Gespür und Einfühlungsvermögen im Umgang mit den Tieren“, betont Tierzuchtlehrerin Maria Ottenschläger. Das bundesweite Jungzüchter-Championat findet am 16. März 2019 im Tierzuchtzentrum „Berglandhalle“ statt.