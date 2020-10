Windkraft Simonsfeld will neue Windenergieanlagen bauen .

Die Windkraft Simonsfeld AG will 2021 14 neue Windenergieanlagen der Drei- und Viermegawattklasse errichten. Vier davon sollen zum bestehenden Windpark in Poysdorf (Bezirk Mistelbach) hinzugefügt, die übrigen zehn in Prinzendorf und Zistersdorf (beide Bezirk Gänserndorf) aufgestellt werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.