Die Coronakrise führte seit Mitte März 2020 zu extremer Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosigkeit in NÖ geht zwar seit Mitte April kontinuierlich zurück, dennoch ist die Zahl der beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos gemeldeten Personen weit über dem Niveau des Vorjahres.

In Niederösterreich sind aktuell 62.700 Menschen arbeitslos oder in Schulungen. Damit liegt man zwar um 21,6 Prozent über dem Vorjahresniveau, gegenüber dem heurigen August ist die Arbeitslosigkeit aber um 7,9 Prozent gesunken. Damit verzeichnet Niederösterreich aktuell nach Kärnten den geringsten Anstieg aller Bundesländer.

AMS: „Langzeitarbeitslosigkeit eindämmen“

„Die Zahl der Arbeitslosen liegt aktuell um beinahe 25.000 unter dem Höchstwert von April 2020,“ erklärt der Landesgeschäftsführer des AMS NÖ, Sven Hergovich. „Allerdings nimmt die Zahl der Langzeitarbeitslosen im September gegenüber den Vormonaten weiter zu und liegt mit 12.329 bereits um 2.900 oder 30,8% über dem Vorjahr. Die größte Herausforderung wird sein, der Verfestigung der Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken. Wir müssen und werden alles tun, um den Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit einzudämmen,“ sagt Hergovich.

Mehr Arbeitslose in St. Pölten, Mödling und Baden

Gegenüber dem Vorjahr stieg die Arbeitslosigkeit mit Ausnahme von Horn (-9,9%) in allen NÖ Bezirken, obwohl sich auch hier die Anstiege seit Beginn der Krise deutlich abflachen. Am deutlichsten ist das Plus noch in St. Pölten und Baden (je +1.292) sowie in Mödling (+899).

Nach Branchen gab es die stärksten Zuwächse gegenüber dem Vorjahr im Handel (+1.963), in der Arbeitskräfteüberlassung (+1.683), in der Beherbergung und Gastronomie (+1.344) sowie in der Warenherstellung (+1.017).

Vom Anstieg der Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vorjahr sind Frauen (+20,5%) fast genauso stark betroffen wie Männer (+22,6%).

Nach Altersgruppen gab es bei den Personen im Haupterwerbsalter (25-49 Jahre) im Jahresvergleich einen Anstieg Plus 26,2% und bei den Älteren (50plus) einen Anstieg von 16,9%. Bei den Jugendlichen betrug der Anstieg ebenfalls 16,9% (+754).

Bei Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft (+2.743 od. +29,8% auf 11.958) steigt die Arbeitslosigkeit (relativ) stärker als an als bei InländerInnen (+7.063 od. +19,5% auf 43.275).