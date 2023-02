Vermittlungsplattform soll Situation aller Beteiligten verbessern

Werbung

Es wird viel über, aber selten mit den 24-Stunden-Betreuungskräften geredet. Dabei ist der Betreuungsbedarf hoch, und wird in Zukunft weiter steigen. In Niederösterreich werden aktuell laut Gesundheits-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) rund 15.000 solche Betreuerinnen und Betreuer für 5.000 bis 7.000 Betreuungsverhältnisse - die Zahl schwankt - gebraucht. Schon jetzt gebe es Engpässe. Viele alte Menschen, die eine Betreuung zuhause in Anspruch nehmen wollen, müssen zumindest Wartezeiten hinnehmen.

Es gehe nicht nur darum, neue Kräfte zu bekommen, sondern bestehende Betreuerinnen und Betreuer halten zu können. Das unterstreicht auch eine Studie der Universität Wien zur 24-Stunden-Betreuung, die am Mittwoch in St. Pölten präsentiert wurde.

Lipinski, Schaffhauser-Linzatti, Königsberger-Ludwig, Dworak Foto: Max Ryba

Es war die erste Untersuchung, bei der auch ausgiebig mit den Betreuungskräften selbst gesprochen wurde. 2.275 ausgefüllte Fragebogen wurden von Arbeiterinnen und Arbeitern aus 11 Ländern ausgewertet.

Die Studienergebnisse zeigen, was diesen Menschen wichtig ist. Von den Befragten wollen nur 32 Prozent diesen Beruf in seiner aktuellen Form in Österreich weiter ausüben, der Rest will den Beruf wechseln oder in einem anderen Land ausüben.

Fehlende Information, Intransparenz und Wertschätzung

Aber was sind die Probleme, mit denen Betreuerinnen und Betreuer in Österreich ringen? Viele gaben fehlende oder falsche Informationen als Problem an, sowohl von den Agenturen, die sie vermitteln, als auch von den Familien deren Angehörige sie betreuen. Ein weiteres Problem war für viele, dass sie neben der Betreuungstätigkeit auch Putzen, Gartenarbeit oder sonstige Hausarbeiten erledigen mussten, ohne dafür zusätzlich entlohnt zu werden. Auch fehlende Wertschätzung, vor allem seitens der Politik, und große Intransparenz bei den Verträgen und der Bezahlung machten viele Betreuungskräfte aus.

Für die Studie, deren Ergebnisse in einem Buch gebündelt wurden, wurde aber auch mit Angehörigen und betreuten Personen gesprochen. Auch diesen fehlte durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Agenturen oft die nötige Transparenz, und außerdem die Möglichkeit, die Betreuerinnen und Betreuer zunächst kennenzulernen, bevor man sich dazu entscheidet, ein Familienmitglied von Ihnen betreuen zu lassen.

Plattform soll "fair, sicher, transparent" vermitteln

Diesen Problemen, die es sowohl auf der Seite der Betreuungskräfte als auch auf der Seite der Familien gab, soll die Plattform betreuerinnen.at entgegenwirken. Sie wurde in den vergangenen drei Jahren von der Gewerkschaftsinitiative Vidaflex entwickelt, und ist seit Dezember voll einsatzfähig.

Über die Plattform sollen Betreuerinnen und Betreuer fair, sicher, transparent und frei von versteckten Kosten direkt zu den Familien vermittelt werden, erklärte der Vidaflex-Geschäftsführer Christoph Lipinsky. Er betonte: “Unser Ziel ist es, die Branche fair, sicher sowie vor allem transparent und frei von den üblichen versteckten Provisionen und Knebelverträgen zu machen.” Angeboten wird auf der Webseite ein Direktvertrag mit Mindesttarifen, Betreuerinnen und Familien können sich registrieren, und müssen dabei gleich verschiedene Informationen zu sich angeben.

"Wir müssen weg kommen von der ausbeuterischen Scheinselbstständigkeit", erklärte auch Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) und forderte einheitliche Qualitätsstandards. Auch der Präsident des niederösterreichischen Gemeindevertreter, Rupert Dworak, lobte die Studie und begrüßte die neue Plattform, da er in seiner Funktion als Bürgermeister der Stadt Ternitz immer wieder von älteren Menschen oder ihren Angehörigen angesprochen werde, die auf der Suche nach einer leistbaren Betreuung seien und sich mit ihren Sorgen oftmals allein gelassen fühlten.

