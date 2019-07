76.549 Arbeitnehmern hat die AK Niederösterreich in den ersten sechs Monaten des Jahres geholfen. „Wir haben mehr als 26 Millionen Euro zurückgeholt“, freut sich Arbeiterkammer-Niederösterreich-Präsident und ÖGB-NÖ-Vorsitzender Markus Wieser. „Das ist Geld, das Arbeitnehmern zusteht, Geld, das aus verschiedenen Gründen vorenthalten wurde.“

Mehr als 900 Fälle landeten vor dem Arbeits- und Sozialgericht. Übrigens: Zwei Drittel der gesamten Fälle dort von der Arbeiterkammer begleitet und durch ihre Experten betreut.

Worum es meist geht? Nicht ausbezahlte Überstunden, Arbeitsverträge, Bezahlung unter dem Kollektivvertrag, Kündigung usw. Immer mehr ein Thema ist auch der Urlaubsanspruch. Aber auch Fragen rund um einen Jobwechsel. Was man tun muss, wenn man kündigt usw.

„Unsere Mitglieder kommen verstärkt, wenn sie zu arbeiten beginnen“, verrät Doris Rauscher-Kalod, die Leiterin der Abteilung Arbeitsrecht der AK Niederösterreich. Welche Klauseln gibt es? Wird eine Probezeit vereinbart? Automatisch vorgesehen sind sie nämlich nicht. Aja, und eine solche darf übrigens nicht länger als ein Monat dauern.

All-in-Verträge breiten sich auf Branchen aus

Häufig kommen auch All-in-Klauseln vor. Es gibt ein Pauschalgehalt mit einem Gesamt-Brutto-Gehalt, in dem alle Mehr- und Überstunden enthalten sind. Wie viele das sind, steht aber oft nicht drin. Seit einigen Jahren muss zumindest das Grundgehalt angegeben sein.

Das Konzept von All-in sei ursprünglich für Manager und leitende Angestellte gedacht gewesen, so Wieser. Mittlerweile aber wird es auch auf Branchen ausgeweitet, in denen man ohnehin weniger verdient. Wie etwa im Hotel- und Gastgewerbe, bei Reinigungskräften usw. Die Gefahr ist groß, dass die Betroffenen so zu wenig verdienen. Es kommt auch vor, dass Gehalt und Überstunden unter den Kollektivvertraglichen Grenzen landen, was nicht sein darf.

Rauscher-Kalod rät daher die Arbeitszeit aufzuzeichnen, dann kann - am besten jährlich - berechnet werden, ob die Arbeit durch das Gehalt abgedeckt wird oder nicht. Und: Wieser fordert eine Reduktion der All-in-Verträge auf Jobs in der Führungsebene.

Auch Beratung auch rund um Pflegestufen

Nicht nur bei arbeitsrechtlichen Fragen hilft die Arbeiterkammer. Es geht auch um sozialrechtliche Fragen. Von der klassischen Pensionsberatung bis hin zur Pflegegeldberatung, erläutert Thomas Kaindl, der Leiter der Abteilung Regionale Aufgaben der AK Niederösterreich. In allen Bezirks- und Servicestellen – die gibt es in allen Bezirken sowie in der SCS, am Flughafen und in Wien - können dazu Termine vereinbart werden. Seit Jahresbeginn gab es bereits über 190 Beratungen und 57 gerichtliche Vertretungen.