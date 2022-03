290.000 Beratungen seit Gründung von „pro-Konsument“

Der Verein „pro Konsument“ bietet seit nun 20 Jahren Hilfe in Konsumentenschutzangelegenheiten. Man blickt dabei auf rund 290.000 Beratungen zurück. Arbeiterkammer und Land Niederösterreich verlängerten ihre Zusammenarbeit mit dem Verein wieder um ein Jahr. Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl (SPÖ), AKNÖ-Präsident Markus Wieser und die Obfrau von „pro Konsument“ Bettina Heise zogen deshalb Bilanz.

Im Vorjahr hat der Verein rund 13.000 Beratungen in Niederösterreich durchgeführt. Die Top-Themen dabei waren Wohnen und Bauen, Banken und Finanzierung sowie Digitales. „Die Corona-Pandemie hat einige Unsicherheiten noch verstärkt und sie uns allen deutlicher vor Augen geführt. Somit ist auch hier im Konsumentenschutz die Nachfrage ungebrochen hoch“, sagt AKNÖ-Präsident Wieser. Die Beratungen können kostenlos via Telefon, Video-Call oder vor Ort (nach Terminvereinbarung) in Anspruch genommen werden. Der Verein bietet zudem die Leistung einer schriftlichen Intervention beim Verhandlungsgegner an und stellt diverse Informationsmaterialien zur Verfügung.

Aktueller Dauerbrenner Energie

Der aktuelle Dauerbrenner bei den Beratungen sei das Thema Energie, meint SPÖ-Landesparteiobmann Schnabl. Die stark gestiegenen Energiepreise machen vielen sehr zu schaffen. Vor allem Informationen zu geänderten Preisen oder Lieferbedingungen, zu plötzlichen Vertragskündigungen und zu Preisgarantien waren sehr gefragt. „Besonders betroffen von der Steigerung der Energiepreise sind oft jene Haushalte, die ohnehin schon finanziell belastet sind – sei aus durch Kurzarbeit oder Jobverlust aufgrund der Corona-Pandemie“, sagt Schnabl.

In dem Zusammenhang sprach Schnabl auch den Heizkostenzuschuss des Landes Niederösterreich in der Höhe von 150 Euro an. Er rät hier jedem, unbedingt zu prüfen, ob er Anspruch darauf hat. Denn man sehe, dass nur 60 bis 70 Prozent der Anspruchsberechtigten den Zuschuss beantragen. Vor dem Hintergrund der Erwartung, dass die insbesondere die Gaspreise weiter steigen werden, wird die SPÖ im Landtag eine Verdoppelung des Zuschusses beantragen.

Immer mehr und professionellere Betrüge im Internet

Beim Thema Wohnen haben sich häufig Menschen an den Verein gewandt, die ihre Miete nicht mehr zahlen konnten. „Die steigenden Wohnkosten spiegeln hier die Situation der Konsumentinnen und Konsumenten drastisch wider“, meint Wieser. Beim Themenbereich Banken ging es bei den Beratungen oftmals um Zahlungsprobleme. Viele Anfrage bezogen sich auf die Überziehung des Girokontos oder Rückstände bei der Rückzahlung von Krediten.

Da auch der Trend des Online-Einkaufens im zweiten Corona-Jahr ungebrochen anhielt, gab es auch wieder sehr viele Fälle von Internetbetrügen, die immer professioneller werden. Häufige Problem dabei waren Produkte, die trotz Vorauszahlung nicht oder in sehr minderwertiger Qualität geliefert wurden, oder die fehlende Möglichkeit, Waren zurückzugeben oder umzutauschen. Auch Abofallen und Phisching-Nachrichten haben zugenommen. „Gerade bei den Fallen der digitalen Welt geht es in hohem Maße um Aufklärung und Prävention, damit Menschen davor bewahrt werden können“, betont Heise. Denn ist der Schade einmal angerichtet, ist es schwer, das verlorenen Geld wieder zurückzuholen.