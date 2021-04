Temperaturen in den Obstbaugebieten von bis zu minus 8 °C führten vielerorts zu schweren Schäden. Nördlich der Alpen wurde das Steinobst, insbesondere Marillen und Kirschen, beschädigt.

Kälte-Hotspot waren aber der Süden und Süd-Osten Österreichs: Aufgrund des langanhaltenden Frostereignisses ist auch der später blühende Apfel nicht schadlos davongekommen.

„Nach den unverzüglich begonnenen und Corona-konformen Erhebungen durch unsere Sachverständigen gehen wir aktuell in Österreich von einem Gesamtschaden durch Frost an Obstkulturen von 35 Millionen Euro aus. Zwei von drei Apfelbauern sind gegen das Risiko Frost versichert, denn derartige Schäden sind oftmals existenzbedrohend für die Betriebe“, so Kurt Weinberger, Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Hagelversicherung.

Ein Lokalaugenschein in der Steiermark zeigten allein in der Steiermark einen Gesamtschaden von 23 Millionen Euro im Obstbau.

Hoffnung bis zu den Eisheiligen

Erfahrungsgemäß besteht die Gefahr für einen Frühjahrsfrost bis zu den Eisheiligen Mitte Mai. Es überwiegt aber der Optimismus: „Die Versorgung der Bevölkerung mit heimischen Obstsorten ist nach heutigem Stand zum überwiegenden Teil sichergestellt. Die Obstbauern tun alles, um ausreichend regionale und frische heimische Produkte in den Supermarktregalen bereitzustellen – bitte zugreifen und somit das Klima schützen und die Wirtschaft stärken“, so der abschließende Appell an die Konsumentinnen und Konsumenten. Bleibt zu hoffen, dass Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sophia von Rom heuer Gnade walten lassen.