Die Borkenkäfer-Plage auf der einen, der Einbruch von Exportmärkten und der Holz-Nachfrage auf der anderen Seite: Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Landwirtschaftskammer-NÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager schlugen bereits vor einigen Wochen Alarm. „Der Wald ist in Gefahr“, meinten sie und forderten einen Pakt zur Rettung der Wälder.

Nun sollen Waldeigentümer Unterstützung erhalten. Der Nationalrat beschloss in seiner Marathon-Sitzung vor dem Sommer das Waldfondsgesetz. Konkret fließen 350 Millionen Euro in den Forst- und Holzsektor. Gewährt werden aus diesem Topf Zuschüsse zu den Kosten von förderbaren Maßnahmen wie Wiederaufforstung oder Maßnahmen der Waldbrandprävention. Gleichzeitig sollen Betriebe Unterstützung bei der Entwicklung klimafitter Wälder und der Erhöhung der Biodiversität im Wald bekommen. Geld fließt außerdem in die Forschung zur Erzeugung von Holzgas und Biotreibstoffen.

„Damit sichern wir langfristig die nachhaltige Waldbewirtschaftung und setzen wichtige Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz“, zeigt sich Johannes Schmuckenschlager, Präsident der Landwirtschaftskammer NÖ, erfreut.

Felix Montecuccoli, Präsident der „Land&Forst“-Betriebe Österreich, betont, dass auf Worte nun Taten folgen müssen: „Die versprochene Hilfe muss jetzt rasch im Wald und bei den betroffenen Besitzern ankommen“, appelliert er an die Regierung, nun rasch zu handeln und den bürokratischen und administrativen Aufwand so gering wie möglich zu halten.