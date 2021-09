Während für 38 Prozent der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher die Art des Wohnens in der Krise wichtiger geworden ist, hat sich die Anzahl jener Menschen, die Eigentum erwerben möchte, um zwei Prozentpunkte verringert. Nur mehr 11 Prozent der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher wollen laut der Studie ein Eigenheim erwerben. Im Vergleich zum Bundesschnitt, in dem 39 Prozent der Österreicher Wohnungen erwerben wollen, liegt der Wunsch nach Eigenheim in Niederösterreich sehr tief.

Viele sind bereits Eigentümer

Das sei laut der Studie aber dem bereits sehr hohen Eigentumsanteil im Bundesland geschuldet. 74 Prozent der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher besitzen nämlich schon ein Eigenheim. Im Gegensatz dazu liegt der Bundesschnitt bei 55 Prozent sogar unter dem europäischen Durchschnitt. Besonders hoch seien die Eigentumsverhältnisse in Osteuropa, wo der Baugrund lange Zeit sehr günstig war.

Ein weiterer Grund für die gesunkene Lust am Kauf liege aber auch an den Preisen für Wohnimmobilien, die im Jahr 2020 um 7 Prozent gestiegen sind. Aufgrund dessen sei Eigentum für 49 Prozent der Bevölkerung aktuell nicht leistbar. Besonders betroffen seien die Jungen bis 35 Jahren. Eine zusätzliche Belastung für diese Zielgruppe stelle außerdem dar, dass Finanzierungen ohne Eigenmittel immer schwieriger werden, so Andreas Kaim, Vorstand s Bausparkasse. Je nach Region und Immobilie sollten 10 bis 30 Prozent Eigenkapital vorhanden sein. Aber auch die höheren Finanzierungsvolumen und die längeren Laufzeiten machen den jungen Eigenheimanwärtern zu schaffen.

Zufriedenheit mit Wohnsituation gestiegen

Obwohl die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher während der Pandemie viel Zeit in den eigenen vier Wänden verbracht haben, sei die Zufriedenheit mit der eigenen Wohnsituation gestiegen. 73 Prozent, also 6 Prozentpunkte mehr als im Jahr 2020, sind in Niederösterreich heuer „sehr zufrieden“. Gleichzeitig zeige die Studie aber, dass Eigentümer um 20 Prozent zufriedener seien als Mieter.