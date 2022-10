Der „Wirtschaftsdiener“ Niederösterreichs feiert

Werbung

„Die Politik braucht die Wirtschaft, und die Wirtschaft braucht die Politik“, resümierte Laxenburgs Bürgermeister Daniel Berl letzten Donnerstag im Schlosstheater Laxenburg anlässlich „60 Jahre Ecoplus“.

Diese Brückenfunktion hat die landeseigene Wirtschaftsagentur seit sechs Jahrzehnten inne: Als Rundum-Dienstleister bietet der Jubilar niederösterreichischen Wirtschaftstreibenden von professionellen Standort-Services, Technologie-Coaching bis hin zur Regionalförderung an und betreibt 16 Wirtschafts- und vier Technologieparks in Niederösterreich.

Eine Laudatio auf die Leistungen und Wirksamkeit der Ecoplus hielten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger in Laxenburg.

Unternehmensfreundlicher NÖ-Botschafter

„Es ist sensationell, was die Ecoplus für unser Land und unsere Wirtschaft leistet“, sagt Mikl-Leitner und deutet beispielhaft auf die Rekordansiedelung des Pharmakonzerns Boehringer Ingelheim in Bruck. „Ihr vermittelt, dass Niederösterreich ein wirtschaftsfreundliches Umfeld bietet und Unternehmen herzlich willkommen sind“, lobte Danninger die Ecoplus-Mannschaft als „Wirtschaftsbotschafter“.

Der Erfolg der Ecoplus lässt sich auch in Zahlen ablesen: Jeder 66. Euro in NÖ wird in einem der vier Ecoplus-Technopol-Standorten erwirtschaftet. Über 2.623 Betriebsansiedlungen bzw. -erweiterungen wurden seit 1987 begleitet. Das sicherte bzw. schuf rund 52.900 Arbeitsplätze. Dazu kommen 26.000 weitere Jobs durch 3.700 Regionalförderprojekte. „Letztendlich sind alle Niederösterreicher und Gemeinden unsere Kunden. Diesen Ansatz wollen wir auch so leben“, sagt Helmut Miernicki. Er führt seit rund 20 Jahren die Geschicke des „NÖ-Wirtschaftsdieners“.