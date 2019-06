EU-KidsDay in der Wirtschaftskammer .

Vor genau 25 Jahren, am 12. Juni 1994, gingen 82,3 Prozent der Wahlberechtigten zur Urne, um über den EU-Beitritt Österreichs abzustimmen. 5,8 Millionen Österreicher haben zu 66,6 Prozent positiv entschieden. Ein Vierteljahrhundert später nehmen 600 Kinder und Jugendliche aus 16 NÖ Schulen am EU-KidsDay in der Wirtschaftskammer NÖ teil.