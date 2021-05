Bei der Zusage von Garantien, Fixkostenzuschüssen, Verlustersatz, Ausfallsbonus sowie Lockdown-Umsatzersatz war die Politik schnell. Bei der Auszahlung weniger, so die gängige Kritik heimischer Unternehmer auch in der NÖN. Nun präsentieren Finanzminister Gernot Blümel und Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (beide ÖVP) die ersten Zahlen.

Denen zufolge genehmigte die COVID-19-Finanzierungsagentur des Bundes (COFAG) bis Ende März knapp 70.000 Anträge in der Höhe von insgesamt 1,1 Milliarden Euro für die Unternehmen in Niederösterreich. Davon wurden 393 Millionen Euro als Umsatzersatz ausbezahlt, weitere 180 Millionen Euro an Fixkostenzuschüsse und Ausfallsbonus.

Zwei Drittel der ausbezahlten Gelder gingen an Tourismusbetriebe, Gastronomie sowie Handelsbetriebe. In dieser Summe nicht enthalten sind die Umsatzersätze ab Jänner – zudem auch die Kosten für Maßnahmen wie Kurzarbeit. „Hinter dieser Zahl stehen Arbeitsplätze und Unternehmen, die wir gut durch die Krise gebracht haben und die uns jetzt beim Comeback der Wirtschaft helfen“, betont Blümel gegenüber der NÖN.

Vieles deutet auf einen kräftigen Aufschwung hin Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger

Er erwartet, dass die in der Vorwoche gesetzten Öffnungsschritte die wirtschaftliche Lage bis zum Ende des Sommers deutlich entspannen werden – die Hilfen aber auch in dieser „Comeback-Phase“ wichtig sein werden. Danninger ergänzt: „Vieles deutet auf einen kräftigen Aufschwung hin. Dies liegt neben dem Unternehmergeist und dem Durchhaltevermögen der Betriebe vor allem an den sehr großzügigen Hilfszahlungen des Bundes.“

Jenen Betrieben, denen die Krise noch einen längeren Atem abverlangt, müsse aber weiterhin rasch und unbürokratisch geholfen werden. Dass diese Hilfe in der Vergangenheit nicht immer sofort ausbezahlt wurde, ist unbestritten. Danninger und Blümel betonen aber, dass im Schnitt in NÖ ein Antrag auf den Ausfallsbonus in einer Woche, auf Umsatzersatz in zehn Tagen und auf Fixkostenzuschuss binnen zwei Wochen abgewickelt wurde.