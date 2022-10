LK-Technik in Mold: „Wir leben Landtechnik“

Werbung

Die LK-Technik Mold ist das Landtechnik- und Seminarzentrum der NÖ Landeslandwirtschaftskammer. Von „Mähdrusch-Praxis“, „Striegel- und Hackgeräteeinstellungsoptimierung“ bis hin zu „Drohneneinsatz in Land- und Forstwirtschaft“ – es gibt fast nichts, was man nicht lernen kann.

„Wir vermitteln hier den aktuellen Stand der Technik“, sagt Herbert Haneder, Leiter der LK-Technik Mold. Das wird seit Jahren schon so gehandhabt. Den Namen LK-Technik Mold trägt das Bildungszentrum aber erst seit 2022, es war sozusagen das Geburtstagsgeschenk zum 70er. Das und die neue Ausrichtung. Aber dazu später.

Traktoren reparieren und schweißen

Gegründet wurde der Standort im Jahr 1952 als Maschinenpflegehof. Bauern konnten hier ihre Traktoren und Geräte unter Anleitung des Fachpersonals reparieren lassen. Bereits 1956 wurde das erste Kursgebäude errichtet, 40 Teilnehmer hatten Platz. Die Nachfrage nach Schulungen wurde mit der Zeit immer größer, zunächst waren das Traktorführerscheinkurse, landwirtschaftliche Informationskurse oder auch Kurse im Schweißen und Schmieden.

Nicht nur Landwirte nutzten damals schon die vielen Weiterbildungsmöglichkeiten, auch die landwirtschaftlichen Fachschulen setzten auf die Expertise aus Mold. So haben die Landtechnikwochen für Schüler schon lange Tradition. Bereits seit 1961 gibt es diese enge Zusammenarbeit. Für den maschinenintensiven Praxisunterricht der Fachschüler wurde ein umfangreiches Landmaschinenangebot plus den dazugehörigen Werkstätten angeschafft.

Die Arbeit der Landwirte verbessern und vereinfachen, das ist eines der Ziele der LK-Technik Mold. Foto: GeorgPomaßl

In den letzten 30 Jahren gab es noch einmal einen Entwicklungsschub, vom Bildungszentrum Mold bis hin zur Bildungswerkstatt Mold hat der Ort schon einige Namen durchlaufen. 2004 bis 2006 kam der große Umbau: Büros und Seminarräume wurden erneuert, eine große Landmaschinenhalle wurde gebaut – zur Freude der Schüler. Und damit sind wir wieder in der Jetztzeit angelangt. Seit Anfang des Jahres ist Herbert Haneder Leiter der LK-Technik. In seinem Büro mit Blick auf die Felder ist es grundsätzlich ruhig, außer es fährt ein Traktor vorbei und das kommt gerade Anfang Herbst öfters vor. An der LK-Technik Mold hat Haneder schon öfters unterrichtet, er ist nämlich Experte für die verschiedenen Formen der Erneuerbaren Energien, speziell für Heizungen sowie Nahwärmeanlagen.

Zum Jubiläum richtete sich der Standort nun neu aus. Neben der Landtechnik stehen auch Digitalisierung und Energie im Mittelpunkt. Die Beratung der Landwirte zu diesen Themen sowie die Aus- und Weiterbildung werden immer wichtiger. Ziel ist es, die Bauern zu informieren, zu schulen und ihnen den Arbeitsalltag mit diesem Wissen zu erleichtern.

Drohnen- und Photovoltaikkurse

Ob satellitengestützte Lenksysteme, teilflächenspezifische Bewirtschaftung, der Einsatz von Drohnen, automatische Systeme im Stall oder Wiederkäuermonitoring zur frühzeitigen Erkennung von Krankheiten – die LK-Technik Mold berät und vermittelt die neuen Techniken. „Photovoltaikkurse sind schon länger ein Dauerbrenner“, sagt Haneder beim Rundgang durch die Kursräumlichkeiten.

Acht Kurssäle gibt es, der größte, der 120 Personen umfasst, ist bei den Photovoltaik-Kursen voll. Zwar richtet sich das Kursangebot hauptsächlich an Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, aber auch Quereinsteiger sind willkommen. „Niemand wird ausgeschlossen“, lacht Haneder.

„Drohneneinsatz in der Land- und Forstwirtschaft“ ist ein beliebter Kurs der LK-Technik Mold. Foto: Georg Pomaßl

Das Gästehaus auf 3-Stern-Niveau steht allen offen und wird gerne für Ausflugsfahrten genützt. Daher ist auch der Tourismus ein Schwerpunkt geworden. Gut ausgestattete Küchen gibt es auch, wie beim Rundgang ersichtlich wird. In den 90er-Jahren waren es noch vorwiegend Frauen, welche die Kochkurse besuchten. Heutzutage sind sie teilweise auch für die Männer ausgelegt.

Höher, schneller, moderner

Auch Verkehrsrecht ist ein Thema. Die Maschinen werden länger, breiter, höher, schwerer und schneller, viel ändert sich und das rasant. Daher ist die LK-Technik Mold auch Mitverfasser von Rechtsinformationen wie etwa der Broschüre „Der Traktor im Straßenverkehr“, in diesem Fall gemeinsam mit dem Österreichischen Kuratorium für Landtechnik und Landentwicklung. Landwirten wird empfohlen, die Broschüre, die es schon in der 19. Auflage gibt, am Traktor mitzuführen. „Denn manche Polizisten haben sie auch einstecken“, schmunzelt Herbert Haneder.

Während der Innenhof der LK-Technik Mold früher betoniert war und für die Traktorkurse verwendet wurde, ist er nun begrünt. Eine riesige Hängebuche lädt zum Verweilen ein. Gegenüber befindet sich ein Biotop. „Die Frösche machen ab und zu den Vortragenden Sorgen, die können nämlich recht laut quaken“, lacht Haneder.

Da die LK-Technik Mold neben Wieselburg und Raumberg-Gumpenstein Partner des bundesweiten Projektes „Innovation Farm“ ist, konnten sich die Referenten viel Wissen aneignen, das sie nun weitergeben. Laufende Projekte in Mold fokussieren sich vor allem auf die Themenbereiche Bodenschutz und -schonung und auf Verfahrensmethoden und neue Technologien in der Düngung und im Pflanzenschutz. Die Experten in Mold testen die neuesten Techniken, prüfen sie auf ihre Praxistauglichkeit und bringen sie dann den Landwirten näher. Schließlich sollen sie vor zu teuren und unnötigen Investitionen geschützt werden.

Landwirtschaft wird in Mold gelebt

Im Durchschnitt besuchen rund 1.700 Personen die LK-Technik Mold im Zuge von Seminaren und Veranstaltungen aus dem Kursprogramm. Mit den externen Seminaren sind es ungefähr 10.000 Personen im Jahr. Im 70-jährigen Bestehen fällt auch eines auf: „Wenn die Schüler, die bei den landtechnischen Wochen hier waren, erwachsen sind, dann kommen sie wieder“, sagt Haneder. Sie nützen die zahlreichen Möglichkeiten zur Weiterbildung, später schon als Betriebsführer im eigenen Betrieb. Hier wird Landtechnik also tatsächlich gelebt!

Mehr zu den Themen "Das beste vom Land" findet ihr im aktuellen Extra!