8 Millionen für Digitalisierungs-Projekte

Nach dem Erfolg der ersten Digitalisierungsförderung „digi4Wirtschaft“ vor zwei Jahren, bei der 1.100 Projekte von NÖ-Betrieben mit 20 Millionen Euro gefördert wurden, wird es ab 15. Juli eine Neuauflage des Digitalisierungspakets von Land NÖ und Wirtschaftskammer NÖ geben. Das neue Maßnahmenpaket ist 8 Millionen Euro schwer.

„Die Investitionen in die Digitalisierung sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Gleichzeitig ergeben sich mit dem digitalen Wandel neue Chancen für unsere Unternehmerinnen und Unternehmer, die es gilt anzupacken. Das Land Niederösterreich unterstützt die Unternehmen mittels Förderungen und Beratungen, um neue Geschäftsmöglichkeiten in der digitalen Welt zu erschließen“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Maßnahmenpaket aus drei Säulen

Gefördert werden Digitalisierungsprojekte mit bis zu 35.000 Euro bzw. maximal 50 Prozent der Investitionskosten. Neben dieser Investitionsförderung („digi Investition“) wird es erstmals auch Workshops für Umsetzungsschritte namens „digi Kickstart“ geben. „Wir haben uns diese Idee von den Schweden abgeschaut, die dieses Instrument sehr erfolgreich einsetzen. In Workshops mit einer Handvoll Teilnehmer entwickeln gleichgesinnte Unternehmerinnen und Unternehmer gemeinsam Ideen für den eigenen Betrieb. Kickstart ist dabei eine Quelle der Inspiration“, erklärt Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (ÖVP). In Schweden hätten 92 Prozent der Teilnehmenden angegeben, so neue Ideen für Digitalisierung im Unternehmen erhalten zu haben.

Neben „digi Investition“ und „digi Kickstart“ stellt der „digi Assistent“ die dritte Säule des Digitalisierungspaketes dar. Dabei werden Beratungen von Top-Experten angeboten, in denen konkrete Ansatzpunkte der Digitalisierung im jeweiligen Unternehmen herausgearbeitet werden. Die Beratungsleistungen werden mit bis zu 3.300 Euro unterstützt. In Summe können Unternehmen so Unterstützungsleistungen von bis zu 38.000 Euro beziehen.

Die Wirtschaftskammer NÖ wird neben der Neuauflage des Pakets mit dem neu aufgestellten E-Commerce Service und der Verlängerung der KMU Digital-Initiative unterstützen. „Mit diesem umfassenden Angebot sind unsere Unternehmen für die Zukunft gerüstet und können die Chancen der Digitalisierung umfangreich nutzen“, ist WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker überzeugt.

Die Förderung wird vom Land und der Wirtschaftskammer NÖ finanziert. Die Vergabe erfolgt nach dem „First come, first serve“-Prinzip. Reine Schnelligkeit reicht aber nicht, es findet auch eine inhaltliche Prüfung des Förderantrags statt, betonte Danninger.

Alle Informationen zum Digitalisierungsprojekt gibt es unter www.noe.gv.at/digi4wirtschaft