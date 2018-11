Martin Kubaneks Handgriffe sind routiniert. Konzentriert legt er die Manschette des Blutdruckmessers an Yvonne Nuhsböcks linken Oberarm an. Ein paar Pumpstöße mit dem Gummiball, ein ernster Blick auf die Anzeige. Dann ein Lächeln. „Alles in Ordnung“, teilt Kubanek seiner 88-jährigen Kundin mit. Der 48-jährige Kubanek ist Fachsozialbetreuer in der mobilen Pflege bei der Caritas-Sozialstation St. Pölten und seit Kurzem auch deren stellvertretender Leiter. Seinen Beruf in der Pflege übt er seit 23 Jahren aus.

Damit ist Martin Kubanek aber eine Ausnahmeerscheinung. Bei der Caritas-Sozialstation in St. Pölten arbeiten 23 Menschen – nur zwei davon sind Männer. Doch nicht nur in der Pflege, auch in Kindergärten und Volksschulen ist männliches Personal Mangelware. In den Landespflegeheimen gibt es rund 5.200 Bedienstete, davon 14 Prozent männlich.

14.300 Menschen arbeiten in den NÖ Volksschulen, hier liegt der Anteil an Männern bei 13 Prozent. Gänzlich unterrepräsentiert ist das männliche Geschlecht in den Landeskindergärten: 99 Prozent der 3.400 Bediensteten dort sind Frauen. Aus diesem Grund gibt es am Donnerstag (8. November) bundesweit den „Boys Day“. Dieser wird heuer zum elften Mal in Österreich durchgeführt. Als Pendant zum „Girls Day“ soll er helfen, mehr Burschen für frauenlastige Berufe zu begeistert. Junge Männer zwischen zwölf und 18 Jahren können in Berufsfelder wie Pflege, Kindergarten oder Sozialarbeit schnuppern.

„Man sollte nicht hinterfragen, was das Umfeld dazu sagt, sondern auf sich selbst hören.“ Martin Kubanek, Fachsozialbetreuer in der mobilen Pflege, zu Tipps für die Berufswahl

Martin Kubanek rät jungen Männern, bei der Berufswahl dem Bauchgefühl zu vertrauen. „Man sollte nicht hinterfragen, was das Umfeld sagt, sondern auf sich selbst hören.“ Wobei er weder in seinem Umfeld noch in der Ausbildung oder Tätigkeit in der Pflege je mit Diskriminierung zu kämpfen hatte. Warum es mehr Männer in Pflegeberufen geben sollte, dies beantwortet Kubanek mit einem Lachen. Und einer Gegenfrage: „Warum nicht?“