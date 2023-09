WET-Gruppe feiert und ringt um leistbares Wohnen

Bei einem kleinen Festakt am Mittwoch am Landhaus-Boulevard in St. Pölten wälzten die WET-Gruppe Geschäftsführer Christian Rädler und Michael Kloibmüller mit Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) die Errungenschaften im NÖ-Wohnbau der vergangenen neun Jahrzehnte. Auch die Themen Leistbares Wohnen und Hochzinspreisniveau, das nicht nur privaten Häuslbauern, sondern auch den gemeinnützigen Wohnbauträgern schwer ausbremst, wurde thematisiert.

„Wohnen ist seit Menschengedenken ein Grundbedürfnis“, sagt WET-Geschäftsführer Christian Rädler. Die „Gartenstadt Süd“, in der die Austria AG in den 1960er Jahren über 2.000 Wohnungen errichtet hat, zeuge von der Innovationskraft damals und die mit dem Wohnbaupreis 2019 prämierten 62 Wohneinheiten in der Wieselburger Neubaugasse eben heute. Tradition und Kompetenz hänge bei der WET-Gruppe zusammen. Als „Wohnungseigentümer“ (WET) gemeinnützige Wohnbaugesellschaft stehe man auch heute dafür, wie man Menschen helfen kann, sich leistbaren Wohnraum zu erwerben.

Niederösterreichische Architekten, Bauunternehmer, Vertreter von anderen Wohnbauträgern und des Landes NÖ waren beim 85-Jahre-Festakt der WET-Gruppe am Mittwoch in St. Pölten anwesend. Foto: NÖN/Norbert Oberndorfer, Norbert Oberndorfer

Das sei gleichzeitig auch heute die größte Herausforderung: die Leistbarkeit. Nach einem „sehr guten“ Jahr 2022 - nicht nur für die WET-Gruppe mit einem Bauvolumen von 100 Millionen Euro, sondern auch für die Baufirmen - sei die Spitze des Höhenflugs erreicht und „nun sehr schnell zu Ende gegangen“, sagt Rädler. Die vergangenen zehn Jahre einer Erfolgsgeschichte müssten weitergeschrieben werden. Dazu brauche es aber eine Neuorientierung. Und ein neues Wohnbauförderungsmodell.

Herausforderung: Nachhaltigkeit und EU-Taxonomie

Es gehe darum in einem Flächenbundesland wie Niederösterreich leistbares Wohnen in alle 573 Gemeinden zu bringen, visioniert Rädler. Auch das Thema Sanierung und Nachhaltigkeit seien entscheidend. „Der Neubau auf der grünen Wiese ist passé. Das ist nicht mehr das große Zukunftsmodell“, meint er.

In eine ähnliche Kerbe schlägt auch WET-Geschäftsführer Michael Kloibmüller. „Nachhaltigkeit geht vor allem die Politik an, die sich mit Verdichtung und Flächenfraß auseinander setzen muss.“ Bauen und Nachhaltigkeit werde nicht immer positiv verbunden. „Da muss man dagegen halten“. Kloibmüller sieht die neue EU-Taxonomie-Verordnung, die auch das Thema CO2-Besteuerung in die Bereiche Verkehr und Gebäude bringt, als große Herausforderung für die Bauwirtschaft. Diese sieht bis 2026 vor, dass der CO2-Abdruck im Wohnbau umfassend erfasst und eingemeldet werden soll. „Wir haben eine eigene Nachhaltigkeitsmanagerin angestellt, um dieses Problem zu lösen“, sagt Kloibmüller.

Für junge Familien und auch Senioren sei es entscheidend, ob ein Wohnbau nachhaltig errichtet worden ist oder nicht. Das ergab eine Umfrage im Auftrag der WET bei über 1.000 Mieterinnen und Mieter.

Neue NÖ-Wohnbauförderung kommt im Herbst

Dass es derzeit ordentlich knirscht in Sachen Wohnbaufinanzierung, bestätigt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister im Rahmen des Festaktes. „Es ist ein volatile Zeit, es geht relativ rasch - darauf muss man auch im Wohnbau reagieren“. Hat die NÖ-Landesregierung ursprünglich jedes Jahr 100.000 Euro an Wohnbauförderung gebraucht, benötige man jetzt für „dieselben Versprechen“ - also für Bauvorhaben bzw. errichtete Wohneinheiten - 70 Millionen Euro. „Nächstes Jahr wären es sogar 120 Millionen“, sagt Teschl-Hofmeister. Das bestehende Modell der Wohnbauförderung habe in den vergangenen zehn Jahren zwar gut funktioniert, jetzt brauche es ein neues.

Die für Wohnbau zuständige Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister stellt eine neue Wohnbauförderung des Landes NÖ im Herbst 2023 in Aussicht. Foto: NÖN/Norbert Oberndorfer, Norbert Oberndorfer

Ein Gremium der NÖ-Landesregierung arbeitet derzeit an einem neuen Wohnbauförderungsmodell, dass auch auf veränderte Bedürfnisse der Bewohner Rücksicht nehmen soll. „Es wird anders, aber genauso gut und intensiv weitergehen. Der Schritt war notwendig“, argumentiert Teschl-Hofmeister und ergänzt, dass vermutlich in ein paar Jahren wiederum ein neues Modell notwendig wird. Die neue NÖ-Wohnbauförderung soll im Oktober/November stehen.

Die Landesrätin zeigt sich jedenfalls optimistisch, dass der gemeinnützige Wohnbau eine Zukunft hat. „Da passt kein Blatt Löschpapier zwischen dem Land NÖ und dem gemeinnützigen Wohnbau“, bekräftigt Teschl-Hofmeister.

Derzeit sind in Niederösterreich 5.000 Wohneinheiten in 280 Objekten in Bau. Zusätzlich werden 1.270 Sanierungsobjekte gefördert.