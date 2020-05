Die Maßnahmen sollen in Summe 873 Millionen Euro umfassen und ein Gesamtinvestitionsvolumen von über 3,2 Milliarden Euro auslösen. "Damit werden 51.500 Arbeitsplätze im Land geschaffen und gesichert", wurde Mikl-Leitner in einer Aussendung zitiert.

Um den Betrieben, Arbeitnehmern, Sport und Kultur angesichts der prekären finanziellen Lage aufgrund der Coronakrise "größtmögliche Planungssicherheit" geben zu können, will Mikl-Leitner im Jahr 2020 "keinen Cent an Abstrichen" bei bereits geplanten Investitionen machen. Stattdessen müssten rund 250 Millionen Euro mehr eingesetzt werden, um "alle Investitionen trotz Einnahmenrückgang bedecken zu können". Aktuell gebe es im Bundesland 73.500 Arbeitslose, was einer 37,5 prozentigen Steigerung seit Mitte März entspreche. 224.000 weitere Personen befänden sich in Kurzarbeit.

Um die zusätzlichen 250 Millionen Euro decken zu können, kündigte Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) neue Schulden an. Dies sei hinsichtlich des Nulldefizits, das ohne die Corona-Krise erreichbar gewesenen wäre, besonders schmerzlich.

Das Landes-Investitionspaket soll laut Schleritzko "zielgerichtet" in alle Bereiche des Landes fließen. "Wir befinden uns nun in der Phase des Hochfahrens, die auch noch die nächsten Monate andauern wird", sagte er. "Wir haben uns entschieden, gerade jetzt Geld in die Hand zu nehmen und das Wirtschaftssystem am Laufen zu halten und wieder ins Laufen zu bringen. Das IHS (Institut für Höhere Studien, Anm.) spricht von rund fünf Prozent Wertschöpfungsrückgang für Niederösterreich", erklärte der Landesrat.