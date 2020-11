1. Seien Sie vorsichtig mit reduzierten Artikeln

Wenn wir leuchtend rot-gelbe Preisschilder sehen, hören wir irgendwann auf, vernünftig zu sein. Und Kaufland Prospekt auf der Seite Rabato bietet eine große Auswahl an Rabatten und es ist schwer, diese Versuchung zu widerstehen. Überprüfen Sie aber das Verfallsdatum, bevor Sie reduzierte Produkte aus den Regalen in den Supermärkten nehmen, und überlegen Sie sorgfältig, ob Sie diese Produkte wirklich benötigen.

2. Handy aus!

Kaufen ist nicht sehr interessant. Daher checken einige, die einen Wagen vor sich schieben, ab und zu neue Nachrichten in Messenger oder scrollen durch den Feed in sozialen Netzwerken. Wenn Sie dies auch tun, riskieren Sie, mehr zu kaufen, als Sie geplant haben. Und dann finden Sie heraus, dass Sie zusätzlich zu den notwendigen Produkten Chips, Pralinen und alle Arten von unnötigen Kleinigkeiten mit nach Hause gebracht haben.

Dies liegt daran, dass soziale Medien, Hörbücher und Podcasts viel ablenken und deswegen neigen Sie dazu, mehr Zeit im Geschäft zu verbringen. Und je länger Sie zwischen den Gängen des Supermarkts gehen, desto mehr kaufen Sie.

3. Alleine einkaufen gehen

…wenn möglich. Einkaufen mit Kindern folgt zu größeren Ausgaben. Selbst Erwachsene können der Versuchung nicht immer widerstehen, einen Schokoriegel in einer schönen Verpackung aus dem Regal zu nehmen. Was können wir über Kinder sagen, die sich in Supermärkten sehr aufregen, hier gibt es viel mehr Versuchungen: von Süßigkeiten über Spielzeug bis hin zu Kinderzeitschriften. Versuchen Sie also, ohne Kinder einzukaufen. Oder verhandeln Sie im Voraus, was und wie viel Sie kaufen können.

4. Fallen Sie auf Marketing-Manöver nicht

Supermärkte sind speziell darauf ausgelegt, dass Sie dort so viel Geld wie möglich lassen. Riesige Teams von Menschen haben jahrelang daran gearbeitet und gelernt, all unsere Schwächen zu nutzen, um uns zum Kauf zu bewegen. Wenn Sie in den Laden gehen, denken Sie zumindest an die grundlegenden Marketing-Tricks.

Die teuersten und oft unnötigen Artikel werden auf Augenhöhe angezeigt. Wenn Sie also Geld sparen möchten, vergessen Sie nicht, in die unteren Regale zu schauen.

Solche Grundprodukte wie:

Getreide;

Gemüse;

Obst;

Fleisch;

Milch;

Brot

…können leicht gekauft werden, wenn Sie sich nur entlang des Geschäfts bewegen, ohne tief hineinzugehen. Denn in der Mitte des Supermarktes gibt es in der Regel Regale mit Süßigkeiten, Fertigprodukten, Säften, Haushaltschemikalien und Kleinigkeiten wie Spielzeug. Das sind die Waren, auf die Sie verzichten können, die aber manchmal mechanisch in den Wagen werfen.

5. Kopfrechnen

Addieren Sie die Kosten, während Sie Ihre Artikel in Ihren Warenkorb legen, um genau zu wissen, wie viel Sie an der Kasse bezahlen. Auf diese Weise können Sie vermeiden, zu viel zu kaufen.

6. Wasser zum Einkaufen mitnehmen

Sie haben wahrscheinlich die Empfehlung gehört, vor dem Einkauf zu essen. Wenn Sie hungrig in den Supermarkt kommen, können köstliche Gerüche zu unnötigen Einkäufen führen. Gleiches gilt für den Durst. Wir unterscheiden nicht immer, wann wir durstig und wann wir hungrig sind. Und wenn wir glauben, hungrig zu sein, holen wir uns alles aus den Regalen.

7. Online-Einkäufe bevorzugen

Einige Supermärkte bieten diesen Service an: Sie können Produkte über die Website oder die App auswählen und sie dann einfach im Geschäft abholen oder nach Hause liefern lassen. Dann haben Sie mehr Zeit, um über Ihre Einkäufe nachzudenken, Preise zu vergleichen und nach Rabatten zu suchen. Darüber hinaus können Sie das Auschecken abbrechen oder erneut auschecken, wenn Sie feststellen, dass Sie zu viel eingegeben haben.

8. Preisvergleich

In der Regel befindet sich jetzt eine große Anzahl von Lebensmittel-Supermärkten in der Nähe, und es besteht immer die Möglichkeit, angenehme Preise für verschiedene Produkte zu finden, wenn Sie nicht zu faul sind und mehrere Geschäfte besuchen können.

9. Bargeld

Psychologen haben seit Langem herausgefunden, dass eine Person, die ihre Einkäufe mit einer Bankkarte bezahlt, nicht merkt, wie viel sie ausgibt, weil man die Banknoten taktil nicht fühlen kann.

Marketing steht nicht still, neue Wege werden ständig erfunden, um Käufer so viel wie möglich auf Einkäufe zu zwingen und immer zum gleichen Laden zurückzukehren. Die Mitarbeiter des Geschäfts werden speziell geschult, um Ihnen mehr zu verkaufen. Wenn Sie all diese Tricks von Einzelhändlern kennen, können Sie einen erheblichen Teil Ihres Budgets sparen.

Sponsored Article