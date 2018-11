Lackenhof am Ötscher plant derzeit den 8. Dezember 2018. Auf Wintersportfreunde wartet eine spannende Saison mit vielen coolen Events für die ganze Familie.

Großer Start am Hochkar bereits am Wochenende

„Alle Vorbereitungen sind abgeschlossen. Die Temperaturen sind genau zum richtigen Zeitpunkt gesunken und dank des unermüdlichen Einsatzes der ganzen Pistenmannschaft gelingt es uns, wie geplant am Hochkar in den Winter zu starten“, freut sich Rainer Rohregger, Geschäftsführer der Hochkar Bergbahnen GmbH.

Am 1. Dezember 2018 werden daher am Hochkar für alle, die es nicht mehr erwarten können, der Almlift mit der Piste 2 (Nachtskilaufpiste) geöffnet. „Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir die ersten in Niederöserreich sind, die allen Skibegeisterten den Traum eines frühen Saisonstarts erfüllen können“, so Rainer Rohregger.

Neue Saison mit noch mehr Skispaß

Die kommende Wintersaison verspricht viel Neues und Spannendes für Groß und Klein. In Lackenhof am Ötscher wird am 29. Dezember 2018 ein Freeride-Park für Nachwuchsrider aufgebaut. Geshaped und betreut wird der Park am Eibenkogel an diesem Tag von der Young Mountain Crew. Diese sorgen nicht nur für Snacks und Getränke sondern stellen auch für alle Interessierten einen top „Beginner-Coach“ aus dem Team der Young Mountain Profis.

Zusätzlich findet am 29. Dezember 2018 „Die Nacht“ am Ötscher statt. Ein Fest für die ganze Familie. Beginn um 14:00 Uhr bei der Ötscher Schirmbar. Magische Künstler zeigen ihr Können rund um die Ötscher Schirmbar. Der Riesenseifenblasenkünstler Dr. Bubbles wird mit seiner Show am Nachmittag den Ötscher verzaubern. Radio 88.6. sorgt für ausgelassene Stimmung bei der Kinderdisco bis 16:00 Uhr und unser Zauberkünstler bringt Groß und Klein zum Staunen.

Genuss Wedeln als Weihnachtsgeschenk

Zum zweiten Mal wird in der kommenden Saison das Genuss Wedeln am Hochkar stattfinden. Am 9. März 2019 werden Sport und Kulinarik wieder verbunden, wenn Niederösterreichische Top-Winzer an 7-Locations im Skigebiet ihre Qualitätsweine anbieten und die Hüttenwirte dazu regionale Schmankerl servieren. Höhepunkt des Genuss Wedelns wird sicherlich wieder das lustige Winzer-Race am Almhang mit anschließender After Show Party im JoSchi Almgasthof.

Das Traubenticket inkl. Tagesskipass, WinzerRace, Weine&Schmankerl gibt’s bis 11.2.2019 um €45,- im Vorverkauf. Perfekt als Geschenk eignet sich das 2 Tage Weekend mit Galadinner&Traubenticket. Tickets können bereits jetzt über info@hochkar.com als Weihnachtgeschenk gebucht werden.